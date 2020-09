Pablo Motos 'fracasa' en su audición con los 'coaches' de 'La Voz': "No se ha dado la vuelta nadie"

El hormiguero cerró su primera semana de la temporada 15 este jueves con la visita en el plató de Pablo López, Alejandro Sanz y Antonio Orozco para promocionar las nuevas entregas de La Voz en Antena 3 este viernes. Además, Laura Pausini se unió a la entrevista vía videoconferencia desde Roma.

La conocida afición de Pablo Motos a tocar la guitarra le jugó una mala pasada ya que, en un momento de la charla, los cuatro coaches se volvieron, como hacen en el talent musical, para escucharle tocar y ver cuál de ellos le seccionaba.

El presentador tocó un fragmento de Entre dos aguas, tema de Paco de Lucía, pero ninguno de los invitados se decidió a seleccionarle, e incluso Sanz y Orozco torcieron el gesto al escucharle.

Alejandro Sanz y Antonio Orozco, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La única a la que pareció gustarle fue a Pausini que, momentos después de que Motos dejara de tocar, se decidió a 'seleccionarle' para su equipo, pero Trancas no pudo evitar exclamar: "No se ha dado la vuelta nadie".

Motos se excusó señalando que "me he hecho la manicura y voy pelado", pero la italiana afirmó que "me he dado la vuelta, eres equipo Laura". El presentador comentó que "soy de Laura, soy tuyo, la elijo", antes de dar paso a otras preguntas.

Pablo Motos y Laura Pausini, en 'El hormiguero' ATRESMEDIA

Pablo López, nuevo 'Invitado Platino'

Además, Pablo López se unió al grupo de invitados que se han convertido en 'Platino' al alcanzar las diez visitas a El hormiguero. El equipo del programa le entregó su tarjeta, la taza e incluso, tanto él como Sanz (también es 'Invitado Platino') hicieron uso de sus privilegios y pidieron cerveza (sin alcohol) para todos en la mesa.