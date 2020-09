Tu horóscopo diario: viernes 11 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 11 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu rapidez mental es una virtud, pero no pidas a los demás que sean como tu ni actúen a la misma velocidad que tu. Ten más paciencia y te llegarán mejores oportunidades, porque no arrasarás al pasar. Si pones una sonrisa, además, todo cambiará.

Tauro

Te gustaría saber muchas cosas, pero los elementos de juicio que tienes ahora no son claros. Te falta información, pero esa no la vas a encontrar en las redes sociales. Debes buscar en la verdad, en quien te pueda contar su experiencia o en el conocimiento.

Géminis

Te unirás a otros para pedir algo que consideras justo y eso no es nada negativo, pero ten cuidado en no hacerle el juego a determinadas personas que solo buscan su interés particular. Ojo con caer en esa trampa y que abusen de ti.

Cáncer

Vas a sentir emociones dispares sobre muchas cosas, pero lo más interesante es que recibirás una enseñanza que te va a venir muy bien para el futuro. Observa y aprende y tu mente se expandirá felizmente si estás dispuesto o dispuesta a no tener prejuicios.

Leo

Quizá alguien te va a poner en una situación difícil porque te pida dinero o un favor que implica tu tiempo libre. Para evitarlo, sortea el obstáculo, pon una excusa y no te dejes llevar a su terreno en ningún momento. Si no, pueden surgir problemas.

Virgo

Quieres implicarte en un tema social y te vas a sentir muy a gusto con ello porque dar –ya sea tu tiempo o tu dinero- es, en este momento, algo que te sentará bien. Por la noche te relajarás con alguien especial. Mejora la comunicación en ese aspecto.

Libra

Hay alguien que espera encontrarse contigo más adelante y tiene muchas esperanzas puestas en ese encuentro que algunas dificultades han estado impidiendo. Pero todo saldrá bien, debes tener esperanza. Mientras tanto, utiliza la tecnología.

Escorpio

Debes acudir a tu inteligencia para encontrar el camino correcto. No andas tampoco mal de intuición y si unes estas dos capacidades, puedes llegar a conclusiones muy beneficiosas para seguir adelante sin necesidad de depender de los demás.

Sagitario

Lo más positivo de esta jornada es que alguien descubre sus cartas en un tema profesional que aunque ya sospechabas, ahora ves claro del todo. A partir de ahora vas a saber muy bien cómo actuar sin miedo. Sabrás muy bien a quien dirigirte para mejorar.

Capricornio

Tu comportamiento con la familia puede estar en tela de juicio porque no harás lo que alguien de ella quieres que hagas y tirarás por otro lado. Ojo, puede haber alguna discusión o momento de tensión. Pero sabrás salir a flote muy bien.

Acuario

Si estás en un momento que te apetece abrirte a tener pareja, debes buscarla en un entorno más cercano de lo que crees. Mira a tu alrededor, quizá hay alguien en quien no habías reparado. Pero aún no te comprometas, solo tante el terreno. En cualquier caso, será divertido.

Piscis

Es momento hoy de dejar todo lo que puedas de lado los asuntos que te producen estrés. Debes descansar y relajarte, aclarar tu mente y para eso un paseo o el ejercicio te vendrá muy bien. Una llamada te va a poner de muy buen humor.