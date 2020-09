Andalucía inicia el curso con solo siete colegios cerrados de los más de 2.500 de Infantil, Primaria y Ed. Especial

Día de reencuentros, de nervios, de ilusión y también de incertidumbre y algunas protestas. Andalucía dio este jueves comienzo al curso 2020-2021 en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, reabriendo a cerca de 800.000 alumnos y más de 60.600 docentes las aulas que tuvieron que cerrar el pasado marzo por culpa de la crisis del coronavirus.

La primera jornada de este excepcional curso se ha desarrollado sin apenas incidentes relevantes. Solo siete de los 2.559 centros de la comunidad de los niveles que han comenzado, es decir, un 0,27%, mantuvieron sus puertas cerradas, según informó la Consejería de Educación. Cinco de ellos no pudieron abrir por los positivos en coronavirus de docentes –tres en Málaga y dos en Granada–. Mientras que otros dos, en la provincia de Huelva, han retrasado el inicio de las clases una semana al no estar finalizadas unas obras que se están llevando a cabo en los colegios.

A ellos se sumó también el cierre de la Escuela Infantil Municipal de Casariche (Sevilla) tras confirmarse el contagio de una alumna y de una monitora de apoyo; el "cierre parcial" de siete aulas de un colegio de Morón de la Frontera por el positivo de un profesor; y el aislamiento de un docente en un centro de Almería.

Comienzo de curso en un colegio de Almería. Carlos Barba/EFE

Hubo también algunos colegios andaluces que, aunque sí abrieron sus puertas, apenas recibieron alumnos, después de que sus padres decidieran, como forma de protesta, no llevar a sus hijos al colegio. Fue el caso, por ejemplo, de la "mayoría de alumnos" de un colegio de Jaén, en el que los padres exigen dos maestros más para que puedan disminuirse las ratios de las aulas; de otro centro jiennense en Guarromán; de varios colegios de la provincia de Córdoba, donde, en uno de ellos, denuncian que aún no han terminado las obras de los aseos, de forma que "solo hay tres para 265" niños; o un centro rural de Bolonia (Tarifa), donde las familias no están conformes con la ubicación de un aula prefabricada.

En cuanto a otro tipo de incidentes, destacó el del centro Santa Clara, en Sevilla capital, donde la Policía adscrita a la Junta tuvo que personarse ante la negativa de una docente a utilizar mascarilla, alegando para ello motivos médicos que Educación aún tiene que confirmar. También en la capital hispalense, en el SAFA de Los Pajaritos, sellaron una puerta, incidente que pudo resolverse para que comenzaran las clases.

Valoración "positiva" de Moreno y Celaá

Pese a los casos mencionados, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró que el curso ha arrancado en Andalucía con "normalidad", si bien Educación realizará un "recuento estadístico" una vez hayan transcurrido los cuatro días de adaptación fijados para la vuelta al cole.

También ha hecho una valoración "muy positiva" del inicio del curso en España la ministra de Educación, Isabel Celaá, que señaló que entre el 4 y el 9 de septiembre se han registrado "incidencias" en 53 centros de un total de 28.600 (0,1%) que, hasta esa fecha, habían comenzado las clases. En concreto, positivos de profesores, de algunos alumnos, cuarentenas que deben guardar algunos grupos e, incluso, la no apertura de algún centro. "Casos se van a seguir produciendo, sin duda. Un momento, para nosotros importante, va a ser qué pasa el fin de semana que viene", manifestó Celaá, quien anunció que "en breve" habrá una nueva reunión con las comunidades autónomas para evaluar "qué ha pasado".

Lejos de la lectura positiva tanto de la Junta como del Gobierno central, CC OO Andalucía presentó este mismo jueves una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Consejería de Educación para exigirle que "aplique" las medidas de prevención contra la Covid-19 en los colegios.

La próxima fecha en el calendario, el martes día 15, cuando le tocará el turno a los alumnos de ESO y Bachillerato.