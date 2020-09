El Pleno debate este viernes la ruptura del convenio con La Salle para abrir un Corte Inglés en la Rambla

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería abordó el pasado lunes esta cuestión para deshacer dicho convenio y devolver a la congregación 1.417.480 euros que adelantó con la firma del convenio hace 15 años y que se encuentran bajo depósito a la espera de que la actuación, que requería al menos una modificación del Plan general de Ordenación Urbanística (PGOU) en vigor, se desarrollara.

El asunto se llevará a Pleno el próximo viernes con un dictamen favorable gracias a los cinco votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos -salvo de Podemos, que no pudo asistir- y del edil no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca.

La concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella (PP), ha señalado que aunque con la solicitud de resolución del convenio se habían reclamado intereses por parte de la Congregación por no haber llegado a cumplir el convenio, desde el Consistorio han contestado que no resulta procedente el pago de dichos intereses ya que el convenio "no recoge una posibilidad legal" para ello.

No obstante, desde Cs han calificado de "negligencia política absoluta" el procedimiento de rescisión iniciado puesto que, según entienden, "los principales perjudicados vuelvan a ser, como siempre, los almerienses", a quienes "la resolución de este convenio puede salir caro" en caso de que haya que "sumar los intereses, con lo que la cifra total podría superar los dos millones".

Desde el PSOE consideran que la retirada del convenio confirma que la operación urbanística "era un fiasco" que, según sus cálculos, podría suponer el pago "de casi un millón de euros en intereses de demora, que la congregación va a reclamar al Consistorio".

Además de este asunto, el Pleno tratará también modificaciones presupuestarias por más de 1,3 millones de euros y varios reconocimientos extrajudiciales de crédito, así como la designación de las fiestas locales de 2021. Junto a ello, los grupos han presentado seis mociones para su estudio y aprobación, si procede.