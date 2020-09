Simón reconoce la presión asistencial en Madrid: "Los que han convocado la huelga tendrán sus motivos"

La huelga de Atención Primaria anunciada este jueves por el sindicato de médicos Amyts en la Comunidad de Madrid, convocada para el próximo 28 de septiembre, se ha colado en la rueda de prensa bisemanal de Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha preferido ser "prudente", pero ha apuntado que los convocantes "tendrán sus motivos".

"Tengo la misma información que tienen ustedes o incluso menos", ha dicho el epidemiólogo al reducido grupo de periodistas congregados en la sala de prensa a causa de las restricciones aplicadas en Madrid por motivos de seguridad, para luego añadir: "No creo que sea un tema en el que yo deba entrar".

No obstante, después ha agregado: "Los que han convocado la huelga tendrán sus motivos". Y ha recalcado que se trata que es una discusión que deberá mantenerse "a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid", donde la presión en el sistema asistencial es "importante" y "la Atención Primaria no se libra". "Más allá no sería prudente comentar nada más", ha concluido.

La huelga, "indefinida y completa", la ha convocado el principal sindicato de médicos de Madrid, Amyts, a partir del 28 de septiembre en Atención Primaria. La han anunciado después de que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, no haya respondido a su petición de una reunión para abordar la situación del sector en la región. Con ella, pretenden denunciar "la dramática situación que se vive en este nivel asistencial clave".