La Comunitat Valenciana es prepara per a celebrar el Dia Mundial de la Paella

El regidor de Turisme de l'Ajuntament de València, Emiliano García, ha presentat aquest dijous les accions organitzades amb motiu del World Paella Day, que tindrà lloc el pròxim 20 de setembre. En la roda de premsa, que s'ha realitzat aquest matí a Mestalla, han participat també Jordi Mayor, diputat de Turisme, Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, i Miguel Sanz, director general de Turespeña.

Durant la presentació, el també president de Visit València, Emiliano García, ha afirmat que “no volem deixar passar l'oportunitat de celebrar el World Paella Day, i cal fer-ho amb totes les garanties. La situació ens obliga a plantejar una celebració més digital, limitar els grups, ampliar la distància social i renunciar, temporalment, a menjar-la directament de la paella”.

No obstant això, el regidor ha instat que “ningú no oblide que la paella no es disfruta a través d'una pantalla, i que tota campanya de promoció ens ha de portar a una experiència que culmine entorn d'una taula. Perquè la paella s’olora, s'assaboreix, es prepara, es comparteix i es gaudeix amb la millor companyia, i a eixa grata companyia també contribueix el nostre sector hostaler”.

En aquesta línia, el regidor ha afegit que “enguany, més que mai, hem d'incentivar el consum entorn del nostre plat més internacional través d'iniciatives com la World Paella Day Restaurant Week, perquè la paella, com a part de la cultura valenciana, també és generadora de riquesa través de la dinamització dels nostres restaurants i del consum de producte de proximitat”.

Per part seua, Miguel Sanz ha posat de manifest que “Espanya posseeix un molt ric i variat patrimoni gastronòmic. La paella és, sens dubte, un dels més populars plats espanyols, conegut a tot el món. Varietat, qualitat, tradició i, també, innovació s'unixen en este saborós plat”.

Així mateix, ha afegit que “la gastronomia és un element fonamental que contribueix al gran èxit d'Espanya com a destinació turística. Turespaña així ho entén i així ho fa donant suport a iniciatives com la de hui, en la qual tot el sector turístic s'ha unit; en la qual la qualitat forma part intrínseca del producte i de la destinació, que ens mostren al món com a un país sostenible, de qualitat i segur. La paella és part fonamental de la tradició gastronòmica espanyola i accions com aquesta permeten renovar i actualitzar el seu atractiu per als nostres visitants”.

El Diputat de Turisme, Jordi Mayor, ha destacat que “València Turisme ha realitzat un important esforç per a incrementar enguany la participació de tota la província en l'organització i celebració del Dia Mundial de la Paella, amb la finalitat que els municipis se sumen a la ciutat en la cada vegada major consolidació del nostre plat estrela com a referent gastronòmic internacional”.

Francesc Colomer ha ressaltat que el Dia Mundial de la Paella “inclou valors i la defensa de la nostra gastronomia i arrels; i aquesta manera d'entendre la projecció de la nostra destinació i la nostra autenticitat al món és sempre positiva” i ha recalcat que “el fenomen de fraternitat que desperta una paella és únic”, al mateix temps que ha assenyalat que “és un projecte consolidat que ha sabut anar sumant companys de viatge”.

Així mateix, Colomer ha explicat que “l'hospitalitat és un dels nostres elements identitaris, i la paella no és només una recepta o un plat, és una manera d'estar en el món, de concebre els nostres bons moments” i ha afegit que “són grans valors que paga la pena internacionalitzar”.

La paella, el plat més universal de València, commemora el pròxim dia 20 de setembre el seu dia mundial amb una sèrie d'activitats a tot el món. Només un dia a l'any, els valencians deixen de ser estrictes jutges del que és una autèntica paella valenciana i conviden al món sencer a cuinar aquesta recepta i reunir-se entorn d'un plat d'arròs.

Setmana de la paella

L'esdeveniment central del programa d'activitats del World Paella Day serà l'edició especial d'una Restaurant Week centrada en diferents versions d'arrossos, que tindrà lloc del 17 al 27 de setembre, en el qual participen més de 60 restaurants de la ciutat, que obri des de hui les seues reserves en www.worldpaelladay.org per a gaudir de les propostes creades especialment per a aquest certamen.

Els comensals podran gaudir de menús compostos per un entrant, un plat especial de paella i postres per 25 euros, en més de 60 restaurants de la ciutat, província i altres localitats de la Comunitat Valenciana. Així, hi haurà versions molt de la terreta com la tradicional paella valenciana amb bajoqueta i garrofó d'Alejandro del Toro o la paella d'arròs d'olla amb pilota de la Ferrera o propostes més marineres, com l'arròs sec de coliflor i sépia de platja de Kaymus, l'arròs melós de sépia, calamarons i galeres de Pelayo Gastro Trinquet o l'arròs melós de tonyina roja i gamba del Restaurant Sis Perles (al Campello, Alacant).

World Paella Cup: Un torneig gastronòmic a Mestalla

A més, huit xefs, quatre homes i quatre dones, d'Itàlia, França, Romania, Austràlia, el Japó, la Xina, els Estats Units i Espanya competiran, des dels seus respectius països, en el World Paella Cup, un torneig internacional inspirat en el format de competicions esportives mundials i en el qual aquests cuiners demostraran qui elabora la millor paella. La competició es retransmetrà el 20 de setembre per internet des de Mestalla.

El xef australià Leno Lattarulo, la francesa Nathalie Bertheu, el japonés Kawaguchi Yuki, Natalie Curie dels Estats Units, el mexicà Manuel Juliá, la xef Anne Marie de Romania, l'italià Mateus Coelho i l'espanyola Chabe Soler es mesuraran en aquest campionat que combinarà l'emoció d'una trobada esportiva amb l'art culinari i els ingredients més sorprenents. Així, en diferents sessions en línia es jugaran els Quarts de final, Semifinals i una Final, plenes de passió esportiva i gastronòmica.

Les sessions es retransmetran des de l'estadi de Mestalla del València C.F. i estaran disponibles en la web oficial del World Paella Day perquè tot el públic descobrisca les versions més cosmopolites d'aquest tradicional plat.

WPD cada vegada més internacional

Gràcies al suport de les oficines internacionals de Turespaña, més de 20 ciutats, des d'Abu Dhabi a Hèlsinki, Nova York a Tòquio, Viena a Bombai, passant per Mèxic, Roma o Toronto, acolliran diverses activitats entorn del Dia Mundial de la Paella, com a lliçons magistrals en línia i degustacions públiques d'aquest plat, elaborades per xefs de renom mundial.

A les actuacions coordinades per Turespaña se sumen també aquelles liderades per la Xarxa L’Exquisit Mediterrani, entre les entitats i destinacions adherides, els Centres Valencians en l'Exterior i les més de 100 cases regionals amb seu en la Comunitat Valenciana.

Així, participen en el World Paella Day 2020 deu representants de la Xarxa de Ciutats Creatives de la Gastronomia UNESCO, que elaboraran vídeos cuinant la seua “versió”: Florianópolis (el Brasil), Tucson (EUA), Belem (el Brasil), Tsuruoka (el Japó), Burgos (Espanya), Popayan (Colòmbia), Paraty (el Brasil), Ancorada (Mèxic), Sant Antoni (Texas, EUA) i Dénia (Comunitat Valenciana).

La Comunitat Valenciana es bolca amb l’esdeveniment

Municipis de la província de València també se sumen a la celebració del World Paella Day de la mà dels seus millors xefs. Així, Ayora, Xátiva i Cullera, de la mà de Kiko Lázaro, el Restaurant Pebrenegre i Casa Rocher, respectivament, celebraran showcookings la setmana prèvia al gran dia, que s'emetran per les xarxes socials durant eixa jornada.

A ells se sumen destinacions com ara Riba-roja del Túria o el Puig de Santa María, a la província de València; La Vila Joiosa, Xixona o Santa Pola, a Alacant, o Vila-real i Onda, a Castelló, també per a promocionar el seu turisme gastronòmic i retre homenatge a la cultura de l'arròs.

Per a finalitzar, 3 cuiners valencians de referència han realitzat vídeo receptes ‘WPD L’Exquisit Mediterrani’ sobre l'elaboració de la paella valenciana i altres varietats com l'arròs de la muntanya o el arròs a banda. Concretament, Miguel Barrera (La Vall d'Alba), Sergio i Sonia Box (Xàbia) i Miriam i Manolo d'Andrés (València), cuinen posant en valor el producte autòcton de proximitat i la cultura que envolta a la paella i els arrossos en paella en les tres províncies.

World Paella Day és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de València, al costat de la diputació de Turisme, Turisme Comunitat Valenciana i Turespaña. Compta amb la col·laboració de FEHV, el Concurs de Paelles de Sueca, Amstel, Wikipaella i al València Club de Futbol.