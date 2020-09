Sanitat autoritza un aforament de 800 persones per a un concert de Dorian a Borriana aquest dissabte

L'informe rebut aquest matí pel consistori argumenta que l'informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de data 8 de setembre de 2020 valora la situació epidemiològica en el municipi de Borriana com de "risc baix" per a la celebració d'esdeveniments massius, per la qual cosa la Direcció general de Salut Pública autoritza la realització del concert de Dorian el dia 12 de setembre, encara que adverteix que si es produïra un canvi en la situació epidemiològica, aquest autorització podrà ser revocada, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Així doncs, es poden aconseguir més entrades gratuïtes per al concert de Dorian del pròxim dissabte 12 de setembre, però adquirint-les prèviament per mitjà de wegow.com, fins a completar l'aforament permès de 800 persones. Les portes d'accés al recinte s'obriran a les 19.00 hores per a respectar el protocol d'accés segur.

El consistori va sol·licitar també l'autorització per als altres tres concerts programats per l'Ajuntament els dies 24, 25 i 26 de setembre, amb Amaral -Eva i Juan-, Martita de Graná i Marlon. Sobre aquest tema, la Direcció general de Salut Pública ha indicat que qualsevol esdeveniment previst a partir del dia 15 de setembre requerirà una nova avaluació del risc per a ser autoritzat en les dates pròximes a la celebració.

El consistori va decidir traslladar el recinte de concerts previst inicialment en el Mercat de la Mar a les pistes d'atletisme del complex poliesportiu Llombai, amb l'objectiu d'oferir "encara major seguretat i adequar-se al màxim a les mesures sanitàries establides per les autoritats sanitàries", segons l'Ajuntament.

NOVA LOCALITZACIÓ

La regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, ha manifestat que en la decisió de canviar la ubicació dels concerts es va ponderar que la nova localització "gaudeix d'un accés més còmode i el lloc d'aparcament és més fàcil de controlar".

Així mateix, ha assegurat que en tot moment, en les decisions de l'Ajuntament, ha primat la seguretat sanitària ciutadana i "sempre atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries, apostant per la prudència i per evitar aglomeracions davant la situació actual de rebrots".

Per açò, ha precisat, els concerts programats se celebraran en un espai "segur i obert" on serà obligatori l'ús de les mascaretes i utilitzar el gel per a desinfectar les mans abans d'entrar, amb seients separats amb una distància de més d'1,5 metres, amb un espai reservat per a persones de mobilitat reduïda i, en definitiva, "seguint estrictament les mesures necessàries de seguretat".

Per tant, ha confiat Lluïsa Monferrer, espera que els altres tres concerts compten també amb l'autorització sanitària i amb un aforament de fins a 800 persones".

EL PP FA CRIDA A LA PRUDÈNCIA

Per la seua banda, el Partit Popular de Castelló ha reiterat aquest dijous davant el Consell de Salut de la Plana la seua crida a la "prudència" i que s'ajornen els concerts "multitudinaris" previstos per l'Ajuntament de Borriana.

La secretària general del PPCS, Elena Vicente-Ruiz ha demanat, a més "que s'òbriga una investigació a l'alcaldessa per organitzar concerts multitudinaris sense ni tan sols demanar abans l'autorització a Sanitat".

La responsable del PP considera que "ara no és el moment" davant el contagi de COVID-19, i ha recordat "el que va passar al març que, malgrat les xifres, es va mantindre el 8M o actes fallers". A més, "si sanitat prohibeix les festes, quin sentit té fer concerts", s'ha preguntat.

La 'popular' ha recordat que Borriana ja ha patit prou "i és un insult als veïns i les víctimes del COVID aquesta actitud tan poc prudent". La responsable del PP ha suggerit "usar eixos diners en ajudes a qui ho necessite, als autònoms o a la lluita contra el COVID, no a concerts multitudinaris en la ciutat".

A més, ha demanat a l'alcalde de Vila-real, president del Consell de Salut de la Plana ,"responsabilitat", ja que "sota el seu comandament està la salut de tota una comarca i els professionals mèdics".