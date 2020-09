La nova terminal de passatgers del Port, referent per la seua sostenibilitat i accessibilitat

Sostenibilitat, accessibilitat, seguretat, proximitat o digitalització són alguns dels termes que defineixen la nova terminal de passatgers del Port de València, “unes instal·lacions que seran un referent per a l'activitat creuerista i el projecte més important per als pròxims anys del sector al nostre país”, ha explicat Mar Chao, directora Comercial i de Desenvolupament de Negoci de l'Autoritat Portuària de València (APV).

Chao ha participat en la presentació de l'Informe de Pràctiques i Tecnologies Ambientals 2020 que ha elaborat l'Associació Internacional de Línies de Creuer (CLIA) en que es destaca el progrés de les línies de creuers de CLIA cap al desenvolupament i implementació de tecnologies i pràctiques avançades per aconseguir menors emissions, major eficiència i un medi ambient més net i una major sostenibilitat mediambiental.

“Aquesta nova terminal està alineada amb l'objectiu estratègic de l’APV de sostenibilitat i respecte pel medi ambient, un compromís que ha assumit tot el sector de creuers”, ha indicat Mar Chao, qui ha afegit que “aquesta instal·lació és una aposta per un sector important per a la Comunitat Valenciana i la seua projecció turística, i també per a la ciutat de València per la seua aposta per la proximitat, especialment per al barri de Natzaret”.

Baleària, responsable de la construcció i explotació

L’APV ha rebut una única oferta per a la construcció i explotació de la nova terminal pública de passatgers del port de València presentada per Baleària que se situarà entre el Moll de Ponent i el Moll de l'Espigó del Túria, en la zona anteriorment ocupada per la drassana d'Unió Naval de València, i que compta amb aproximadament 100.000 m².

La nova terminal està destinada a atendre el trànsit de creuers, les línies regulars amb Balears i Algèria així com trànsit de càrrega rodada o “ro-ro” (plataformes o vehicles que accedeixen als vaixells amb els seus propis mitjans).

La nova terminal respectarà els quatre elements de l'antiga drassana d'Unió Naval de Llevant catalogats com a peces de valor històric artístic. Serà un edifici històric i emblemàtic de la València marítima que continuarà prestant servei a la ciutat i a la ciutadania – més de cent anys després de la seua construcció – amb les més modernes tecnologies mediambientals.

Segons recull el plec de l’APV, la proposta de Baleària compta amb un ambiciós pla mediambiental que inclou el compromís d'adopció d'un sistema de gestió ecològic i sostenible, la participació en les iniciatives conjuntes que promoga l’APV així com un estudi d'avaluació d'impacte ambiental.

Tal com estableix el plec, totes les atracades han d'estar equipades amb xarxa de subministrament elèctric als vaixells atracats; i totes les cobertes i teulades de les edificacions existents han d'estar dissenyades per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Així mateix, les ofertes contemplen un pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) per a la nova terminal pública de passatgers.

La sostenibilitat, un dels principals objectius

En l'informe de CLIA, que s'ha presentat en diferents ciutats del món, s'ha posat en valor l'aposta del sector per la implementació de pràctiques per a reduir emissions, obtindre una major eficiència energètica i sostenibilitat ambiental. Les línies de creuers de CLIA van ser el primer sector de la indústria marítima en fer seu el compromís de reduir la taxa d'emissions de carboni en un 40% en 2030 en comparació amb 2008.