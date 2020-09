Berklee i la Ciutat de les Arts i les Ciències ofereixen música gratuïta a l'aire lliure

El campus a València de Berklee College of Music i la Ciutat de les Arts i les Ciències celebren de nou el cicle 'Un Llac de Concerts', una proposta musical gratuïta i oberta al públic general dins del programa 'Música en Obert'.

La programació del cicle, que s'estendrà fins al pròxim 2 d'octubre en el llac sud del Museu de les Ciències, comprèn un total de cinc actuacions, que seran a càrrec dels alumnes de màster de Berklee, procedents de més de 28 països, els qui oferiran música en directe d'estils molt variats, des del jazz al blues i el soul, passant per músiques del món, flamenc, electrònica, folk, funk, o latin jazz.

Després de la cita inaugural del passat 5 de setembre, aquest divendres, dia 11, actuaran els alumnes del programa de Contemporary Performance Nina Nicolaiewsky, Kris Ramakrishna i Abhisek Ghosh. Nina interpretarà una selecció de conegudes cançons brasileres. Kris i Abhishek faran una improvisació basada en l'estil Alap, originari del nord de la Índia i interpretaran una de les seues composicions pròpies en bengalí.

Mesures de seguretat

Durant tot el cicle, l'aforament dels concerts serà reduït i s'aplicaran "estrictes" mesures de neteja, desinfecció i distància social per a garantir la seguretat de públic i artistes. Els protocols a seguir en tot moment poden consultar-se tant en la web de la Ciutat de les Arts i les Ciències com en la web de Berklee.

'Un Llac de Concerts' torna per a consolidar-se com el pla perfecte per a tancar la setmana "amb la millor música en directe a l'aire lliure en un entorn privilegiat, dins del marc del programa de Música en Obert oferit per Berklee i la Ciutat de les Arts i les Ciències". En la temporada de tardor els concerts, de caràcter gratuït, tindran lloc a les 19.00 hores els dies 11, 18 i 25 de setembre i el 2 d'octubre.