Asdrúbal, ex de Bibiana Fernández, aclara por qué entró en prisión: "Estoy molesto por las mentiras que se dicen"

Asdrúbal, exmarido de Bibiana Fernández con la que estuvo casado de 2000 a 2003, volvió recientemente a los medios de comunicación a mediados de agosto cuando se informó de que estaba viviendo en Florida y había sido detenido hasta en cuatro ocasiones por robo, vandalismo, hurto y conducir sin carné.

"Pesa sobre él una fianza de miles de dólares. No lleva la vida que nos contaba que llevaba en Miami", dijeron en Sálvame. Pero este jueves, el cubano de 43 años aclaró esta información en El programa de Ana Rosa.

"Me encuentro bien, trabajando, luchando y un poco molesto por la cantidad de sandeces y de mentiras que se están diciendo", contó a través de una llamada telefónica. "Estuve en prisión preventiva. Estuve detenido y no lo voy a negar. Fue un pequeño error, aparte quiero que quede bien claro que en la prisión estuve cinco días".

El exmarido de Bibiana Fernández habla por primera vez con un medio tras su detención #AR10Shttps://t.co/WDtdrFdUwK — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 10, 2020

"No es un robo, es un intento de robo en tercer grado. En este país hay unas leyes muy duras", comentó. "Fue una tontería, mal hecho, no robé nada. Me metí en un terreno y el dueño de la casa llamó a la policía".

Estas declaraciones llegaron tras casi un mes de que se conociera esta información, tiempo en el que él no declaró nada al respecto. "Yo sigo queriendo mucho a Asdrúbal y le pregunté inmediatamente cuando salió esta noticia", aseguró su exmujer en El programa de Ana Rosa.

"El día de su cumpleaños volví a hablar con el y me dijo que había habido una detención, pero no me explicó nada más. Yo me creo lo que él me cuenta porque si no, no le pregunto a una persona", declaró.