Benicarló tanca al bany tres platges a causa de contaminació d'origen residual

Segons ha informat el consistori en un comunicat, la decisió s'ha pres immediatament després de rebre la comunicació emesa per la Direcció general d'Aigua, en la qual s'informa que s'han identificat nivells elevats en els paràmetres microbiològics de control, que superen els límits establits sobre la gestió de les aigües de bany.

Aquest dijous es prendran noves mostres per a una nova analítica, que serà processada per urgència perquè demà es coneguen els resultats. Tan prompte com les anàlisis ho permeten, les platges reobriran al bany. La platja de Mar Xica segueix oberta al bany.