Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes exigen al Ministerio que actúe para frenar la erosión de sus playas

Hace unos meses, tras la negativa inicial de Demarcación de Costas, consiguieron que el Ministerio -propietario del paseo marítimo- finalmente se hiciera cargo de su reconstrucción, tras los graves desperfectos que sufrió por el temporal Gloria.

Ahora, los tres ediles insisten en que, una vez concluyan las obras del paseo marítimo este otoño, el siguiente paso es la regeneración de las playas, que "año tras año, se están viendo gravemente afectadas por las obras de ampliación del Puerto de Valencia", aseguran en un comunicado.

Según explican los ediles, durante las negociaciones referentes a la reconstrucción del paseo, Demarcación de Costas les propuso una aportación de un millón de metros cúbicos de arena para solucionar, de la forma más factible, el tema de las regeneración de las playas.

Los técnicos consideraron que esa acción devolvería a las playas que tenían en la década de los 70 pero también que no podría realizarse antes de dos años. "Sin embargo, la situación no puede esperar más", advierten los alcaldes.

Por ello, desde los tres ayuntamientos reclaman que se lleven a cabo de manera "urgente" las medidas correctoras establecidas en las diferentes ampliaciones del Puerto de Valencia que según apuntan "nunca llegaron a cumplirse, y cuyos resultados, desgraciadamente, estamos comprobando año tras año", ha explicado el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

El primer edil de Sueca ha asegurado que "por insistencia, por trabajo y por constancia por parte de los tres ayuntamientos no va a ser. Vamos a hacer todo lo posible e imposible para que el verano que viene tengamos una solución. Si el aporte de arena es la más factible, empecemos con ella, pero trabajaremos para que, a medio plazo, se nos dé una solución definitiva, mediante arrecifes artificiales, etc", apunta en un comunicado.

Vázquez insiste en que trabajarán "desde el minuto uno", una vez concluidas las obras del paseo marítimo, para que, "de una vez, se nos dé una solución y consigamos recuperar la arena que teníamos en nuestras playas".

El alcalde de El Perelló, Juan Botella, ha subrayado también la emergencia de la situación. "Es una realidad que todas nuestras playas prácticamente están desapareciendo, y el Ministerio, y también la Generalitat, nos deberían ayudar con una solución rápida, como un acopio de arena inminente, porque la situación ya no puede esperar", ha alertado.

Posteriormente, ha continuado, se deberían contemplar otras medidas, como la construcción de arrecifes artificiales que no dañarían al medio marino y que supondrían una solución definitiva, porque "no podemos esperar más, porque el agua está llegando ya al muro del paseo y dentro de poco empezará a entrar en los pueblos, los cuales estamos constreñidos por La Albufera", ha remarcado.

Juan Botella ha insistido en que se debe actuar ya para no llegar tarde. "Nuestras economías y el bienestar de las personas están en juego. Pienso que esta situación no se ha tomado en serio nunca. Costas no tenía idea de reparar el paseo y la labor de unión de los tres ayuntamientos consiguió que lo repararan. Ahora tenemos que continuar insistiendo porque la ampliación del Puerto ha cambiado las reglas del juego. Necesitamos soluciones definitivas porque sino tendremos pan para hoy y hambre para mañana", ha sentenciado.

ARRECIFES ARTIFICIALES Y DRAGADOS

El alcalde de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, ha denunciado que "no se están cumpliendo las medidas correctoras tras las ampliaciones del Puerto de Valencia y, además, está previsto que se realice una nueva próximamente. La zona más al sur, está demostrado científicamente, se quedará cada vez con menos playa tras estas actuaciones y, por ello, se debe poner solución ya".

Para Sanjaime, la mejor sería la construcción de un arrecife artificial a unos 400 o 500 metros de la costa. Otra posible, consistiría en dragar arena que permanece en el agua y devolverla a la playa.

"El Ministerio debería reclamar al Puerto que cumpla las medidas correctoras. No entendemos cómo no se ha hecho porque llevamos ya dos ampliaciones y cada vez tenemos menos playa. Vamos a trabajar para llegar al fondo de la cuestión y exigir una solución definitiva, porque la situación que vivimos ahora no es fruto de la acción del mar recuperando su espacio. Nuestra playa, hace décadas, tenía mucha arena, y las obras posteriores han sido las culpables de que la haya perdido", ha concluido.