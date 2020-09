Ribó demana un nou decret de romanents amb criteri poblacional i transport urbà i reclama derogar la Llei Montoro

Així mateix, el primer edil ha reclamat la "derogació de la Llei Montoro". Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar el programa municipal 'Reviure' de reforma i lloguer de vivenda buida en la capital valenciana, preguntat per la votació del decret de romanents en la Cambra baixa i per la seua posició sobre aquest tema.

El responsable municipal ha comentat que "tot" indicava que aquest document "no anava a ser aprovat perquè cap partit, de l'oposició i dels quals van recolzar la investidura -del president del Govern, Pedro Sánchez-, excepte els quals governen -PSOE i Unides Podem- han manifestat el seu acord". "Els números canten", ha dit, al mateix temps que ha insistit que era previsible que no s'aprovaria.

Joan Ribó ha considerat que eixe resultat en el Congrés és "resultat d'una mala política, d'un decret imposat sense diàleg suficient que no ha respectat l'autonomia municipal i la necessitat de recursos econòmics" en l'àmbit municipal. Després d'açò, ha assegurat que d'açò s'ha d'"aprendre" i que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha d'"aprendre" i "gestionar i consensuar un nou decret".

"Demane a la ministra que es pose a treballar en un nou decret amb dos mesures clares: el tema del transport per a fer front a tots els problemes que tenim a tot arreu i el tema dels 5.000 milions d'euros perquè es donen per criteris de població", com s'ha fet amb les autonomies, ha manifesteu Ribó.

L'alcalde de València ha ressaltat que els ajuntaments han gastat "molts recursos en aquesta pandèmia" generada per la Covid-19 "per a afrontar necessitats imperioses" i ha agregat que "és un deure de l'Estat ajudar els ajuntaments a compensar" les mesures i polítiques aplicades en aquesta crisi.

En eixa línia, Joan Ribó ha afirmat que "la ministra -d'Hisenda- ha de fer un gest molt clar" i "negociar un decret ràpid" que contemple les qüestions esmentades. Igualment, ha insistit en la necessitat de portar avant la derogació de la Llei Montoro. "-L'exministre Cristóbal- Montoro reconeix que la llei no és aplicable ara. És evident que la llei s'ha de derogar", ha insistit l'alcalde.

"MORT EL GOS, ES VA ACABAR LA RÀBIA"

Preguntat per les discrepàncies mantingudes amb el PSOE en l'Ajuntament de València, el seu soci de govern en l'executiu municipal que presideix, respecte al decret dels romanents, Joan Ribó (Compromís) ha respost que "el debat del Congrés s'ha carregat totes les discrepàncies". "No hi ha decret. Açò és com -dir- mort el gos, es va acabar la ràbia", ha afegit.