Empresas de eventos y espectáculos piden ayuda porque están "al borde de la ruina" y con "alto riesgo" de cerrar

Así lo han expresado en la concentración los portavoces de más de 120 empresas y autónomos en la región de los que dependen más de 1.500 empleos directos y otros tanto indirectos, que llevan parados seis meses, desde el pasado marzo, cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y se cancelaron todas las fiestas y eventos culturales previstos. Desde entonces, han "dejado de ganar todo" lo que facturaban cada año durante seis meses, de primavera a otoño.

"No tenemos ninguna posibilidad de facturar por nuestro trabajo, pero seguimos teniendo facturas que pagar, impuestos, y familias a las que mantener", han expresado a través de un manifiesto leído a las puertas del Ejecutivo regional y, también, en declaraciones a los medios de comunicación, ante los que han solicitado "ayuda urgente" para evitar la "desaparición de una forma de vida" y seguir "aportando a la sociedad".

Los empresarios de eventos y espectáculos han alertado de que, con la quiebra y cierre de sus negocios, quedarían "truncados cientos de proyectos artísticos, técnicos y familiares" que "durante años generaron trabajo, riqueza cultural y alegría a miles de personas.

SE COMPROMETEN A PRIORIZAR LA SALUD Y SEGURIDAD Y PIDEN AYUDAS

Por eso, y teniendo en cuenta la crisis sanitaria, se han comprometido a priorizar la seguridad y salud de empleados y público, a la par que exigen a las administraciones -estatal, autonómica y municipales- que escuchen sus reivindicaciones -hasta ahora no les han recibido, según se han quejado- y que "no nos dejen atrás en la salida de esta crisis".

En concreto, piden que los presupuestos consignados a fiestas y eventos culturales se destinen a estas empresas para "evitar su desaparición", así como un protocolo "claro" que posibilite realizar festejos y eventos "con la máxima seguridad".

También demandan el aplazamiento del pago de tasas e impuestos, así como la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) para los empleados de estas empresas y ayudas a los autónomos del gremio.

Por su parte, se comprometen a "colaborar y reunirnos tantas veces como sea necesario con las autoridades" para "garantizar la seguridad sanitaria y asesorar a las autoridades en la organización segura de fiestas y eventos culturales".

"Somos artistas, técnicos, conductores, representantes, administrativos, personal de seguridad y profesionales con familias y responsabilidades detrás. Somos personas que, durante años, hemos trabajado, invertido y dedicado miles de horas a generar ilusión, cultura y magia en fiestas de pueblos y ciudades", han enfatizado.

REVILLA: ESTÁN VIVIENDO UNA SITUACIÓN ANGUSTIOSA

La protesta del sector, bajo el lema 'El show debe continuar', ha coincidido con la presentación del proyecto definitivo de La Pasiega en el interior del edificio, donde se oían la música y reivindicaciones de estos empresarios, por lo que el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha aludido a la situación de "ruina" en que se encuentran.

Ha sido propósito de preguntas de los periodistas sobre el aumento de casos Covid y la reiteración del jefe del Ejecutivo de que no habrá un confinamiento como el de la pasada primavera, porque no lo aceptarían ni los ciudadanos ni la economía, que está ya en una situación "desastrosa" como para "volver a cerrar".

Revilla ha puesto como ejemplo la coyuntura de los empresarios que se dedican a eventos y espectáculos que cada año se celebraban por toda la región, que ahora están viviendo "una situación angustiosa" porque "no hay nada" de actividad para ellos.

Y por eso están pidiendo ayuda, ha evidenciado Revilla, para apostillar que el Gobierno regional también tiene que solicitarla "a otros sitios" porque "no hay capacidad para atender a todos".

Teniendo en cuenta esto, para el presidente cántabro el "virus económico" derivado de volver a cerrar la actividad sería "mucho más letal que el virus sanitario".

ZULOAGA: LA AYUDA CULTURAL NO ES LINEAL Y DEBEN PARTICIPAR MUNICIPIOS

Por su parte, el vicepresidente regional y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, preguntado por este tema en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Gobierno, ha reconocido que el sector cultural, que es "especialmente vulnerable", se ha visto "especialmente castigado" por la crisis y las circunstancias de la 'nueva normalidad', y ha destacado que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Cantabria han servido para que el sector "se reactivara".

No obstante, ha matizado que esa "ayuda o impulso no es lineal a todas las empresas" del sector. "Se han recuperado las artes escénicas, los conciertos en salas, el teatro, la danza, pero no las verbenas y las romerías, que tienen que ver con los festejos y las tradiciones populares de Cantabria".

En relación a las últimas, Zuloaga ha subrayado que en su recuperación, el Gobierno regional "no puede estar solo" sino que "los ayuntamientos también tienen que avanzar en la línea de que la cultura es un espacio seguro".

Además, el consejero ha reconocido que los grandes eventos, como conciertos con alta movilidad y cercanía de personas, "a día de hoy es imposible pensarlo mientras no exista una vacuna".

Mientras, el Gobierno regional sigue con su programación cultural, donde Zuloaga ha destacado la iniciativa 'La cultura contraataca' que "ha servido no solo para abrir camino en Cantabria sino en toda España" pues a través de este programa, la comunidad fue la primera en programa música en vivo, lo que "sirvió para recuperar a los músicos, que no hacían más que recibir cancelaciones, sino también para que el público volviera a los espacios culturales de una forma más segura".

En este sentido, ha recordado que desde que se puso en marcha esta iniciativa a finales de junio, no se ha producido ningún brote asociado a ningún evento cultural programado en la región y además se han recuperado los espacios culturales como el Palacio de Festivales y se ha abierto 'La cultura contraataca' a diversos espacios de la región.

"Hemos defendido al sector cultural como creador de empleo, de economía y la actividad impulsada por el Gobierno de Cantabria ha servido para impulsar a otros sectores como la hostelería y el comercio" en los lugares donde se ha desarrollado, ha apuntado.

Zuloaga ha dicho que el Gobierno continuará trabajando en esta línea, "más allá de que hay sectores donde es complicado y que tienen la posibilidad de acogerse a otras iniciativas" del Ejecutivo como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o el cheque resistencia.