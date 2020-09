Coronavirus.- Una comissió Ajuntament-Sanitat analitzarà a València les proves en aigües residuals per a frenar casos

Així ho ha anunciat aquest dimecres l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, després de la reunió que juntament amb el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha mantingut amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a tractar assumptes relacionats amb la pandèmia a València.

Igualment, ha destacat que en aquesta cita la responsable autonòmica li ha traslladat que el criteri per a la realització de proves PCR per a detectar positius és fer-les "quan siga necessari" i no de forma massiva i ha subratllat que comparteix eixe criteri atenent el que s'ha dit per "les autoritats sanitàries".

El primer edil, qui ha realitzat aquestes declaracions en la roda de premsa que ha oferit després de la trobada amb Barceló per a presentar el programa municipal 'Reviure' de reforma i lloguer de vivenda buida en la ciutat, ha afirmat que "la reunió ha anat molt bé" i que s'ha constatat que l'administració local i l'autonòmica van "en paral·lel" respecte a les mesura i actuacions davant la Covid-19.