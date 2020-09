Coronavirus.- El Departament de Salut de Dénia demana "comprensió" davant el "devessall de casos" que copa les agendes

En eixe sentit, han sostingut que es mantenen els procediments d'atenció telefònica als pacients en els centres de salut de la Marina Alta, establits després de la desescalada.

En un comunicat, el director de Primària del DSD, Antonio Barceló, ha explicat que es realitzen els procediments dictats pel Ministeri de Sanitat.

Barceló ha sol·licitat "comprensió", ja que el "devessall de casos de pacients amb COVID, generada en els diferents municipis costaners durant l'estiu, ha copat les agendes de gran part dels professionals sanitaris en totes les zones bàsiques de salut de la Marina Alta".

A diferència de l'escenari precovid, en el qual els pacients acudien al centre de salut després de sol·licitar una cita prèvia, els facultatius són ara els que contacten amb el pacient, via telefònica, per a realitzar la consulta, han explicat.

En aquests moments, l'activitat dels facultatius d'Atenció Primària se centra en el diagnòstic i tractament dels pacients COVID, per als quals s'han destinat equips específics; l'atenció a les Urgències i als pacients crònics i "NO_COVID", aquests últims per via telefònica o presencial, a criteri del facultatiu.

Per la seua banda, els equips d'infermeria en cadascuna de les zones bàsiques realitzen el seguiment telefònic dels pacients COVID, la presa de mostres per a la posterior realització de les PCR i l'activitat assistencial habitual en els centres de salut -extraccions, cures i control de coagulació-.

A més, cal recordar que durant aquest estiu s'ha engegat una nova centraleta telefònica -96 564 86 04- a la qual poden telefonar, tant els pacients amb sospita de coronavirus, com tots aquells que requerisquen d'una cita en Atenció Primària.