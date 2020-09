Les escoles infantils de Casa Caridad reben els seus més de 140 alumnes amb protocol de seguretat davant la Covid

Per a açò, l'equip educatiu ha preparat un Pla de Contingència seguint els protocols de seguretat i prevenció establits per la Conselleria d'Educació.

"La presa de temperatura, l'entrada escalonada dels alumnes o l'establiment dels grups bambolles són algunes de les mesures que hem pres perquè els alumnes comencen el curs escolar de la millor manera possible en les circumstàncies en les quals ens trobem", explica la directora de les Escoles Infantils de Petxina, Ana Navarro.

Les escoles infantils de Casa Caridad han rebut un total de 150 sol·licituds per al curs 2020-2021, i un any més aquest recurs que ofereix educació gratuïta a alumnat d'1 a 3 anys de famílies amb escassos recursos i, que, en alguns casos, es troben en situació d'exclusió social, torna a registrar una demanda molt alta per damunt de les 95 places oferides per a aquest curs.

L'Associació valenciana de la Caritat compta amb una escola infantil a Torrent i dos a València en les quals les famílies no han d'abonar cap despesa de matrícula, menjador, uniforme o material escolar.

D'aquesta manera, per a aquest curs 2020-2021 s'han rebut sol·licituds de més de 18 nacionalitats. El 27% d'aquestes sol·licituds són d'origen espanyol, principalment de la Comunitat Valenciana. Al seu torn, destaquen les famílies de procedència l'Equador, Hondures i Nigèria.

"El nostre equip docent treballa a compensar els efectes que les desigualtats d'idioma, culturals o socials poden ocasionar perquè no s'altere el pla d'aprenentatge i l'evolució del nostre alumnat", assenyala Pablo Yániz, responsable de Treball Social de les Escoles Infantils.

Les Escoles segueixen el programa formatiu de la Conselleria d'Educació i també serveixen per a atendre les famílies i treballar amb elles en plans per a millorar la seua situació social i laboral.