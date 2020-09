Puig anuncia un sistema de depuración de aguas residuales para regenerar 25 millones de m3 de agua en la Vega Baja

El president ha señalado que este plan de depuración, que se ejecutará mediante la implantación de tratamiento terciario más desalación, se llevará a cabo en las 29 depuradoras de la Vega Baja, y posibilitará la reutilización del 100% del agua, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se trata, como ha remarcado el jefe del Consell, de un "importante proyecto de economía circular", que se inscribe dentro un plan mas amplio, el Plan Vega Renhace, "forjado desde la participación, contando con la ciudadanía".

El máximo responsable del Consell ha dado estos detalles durante su participación por videoconferencia en el acto de apertura del congreso estatal 'Inundaciones. Prevención y adaptación', que se celebra en Orihuela hoy jueves y mañana viernes.

Puig ha señalado que Vega Renhace "es un plan estratégico integral, que aborda aspectos territoriales, de infraestructuras, sociales, económicos y culturales, con propuestas concretas de actuación en la comarca, para hacerla resiliente en el contexto de la emergencia climática".

El titular del Consell ha recalcado que el objetivo de este plan "es impulsar la colaboración de todas las administraciones, desde el diálogo, la coordinación y el consenso".

Asimismo, Puig ha anunciado que el Pleno del Consell aprobará en su reunión de este viernes el Plan de Dinamización y Gobernanza Turística del Bajo Segura, "con el objetivo de crear y consolidar una oferta con criterios de sostenibilidad, competitividad y equilibrio territorial".

Puig ha añadido que Turisme Comunitat Valenciana y la Diputación de Alicante "aportarán -de manera conjunta y en la misma proporción- 1,2 millones de euros en los próximos 3 años" para desarrollar esta iniciativa.

PREVENCIÓN

Del mismo modo, el president ha señalado que es prioritaria "la mejora de los sistemas de prevención y alerta, así como informar a la ciudadanía de los protocolos de actuación en caso de inundaciones".

A este respecto, Puig ha mencionado la convocatoria que ha realizado el Consell "para facilitar a los 27 ayuntamientos de la comarca la contratación de técnicos en emergencias ha tenido una amplia acogida".

Por otro lado, el jefe del Consell ha indicado que otra prioridad de la Generalitat "es la adaptación y construcción de nuevas infraestructuras e instalaciones resilientes, así como lograr una mayor vertebración del territorio".

Así, ha puesto como ejemplo de este tipo de intervenciones, "la mejora del drenaje transversal en la carretera de Bigastro, mediante la implantación de marcos en la ronda de la CV-95, cuyas obras han comenzado ya".

AYUDAS PARA REPARAR LOS DAÑOS DE LA DANA

Del mismo modo, Puig ha afirmado que reparar los daños causados por la DANA "era una necesidad y un compromiso firme de la Generalitat" y "por ello -ha continuado Puig- desde el minuto uno hemos puesto un presupuesto de cerca de 100 millones de euros a disposición de la comarca en ayudas básicas, en reparación de infraestructuras viarias, agrícolas y de regadío; en rehabilitación de centros educativos y de salud, en carreteras y en viviendas, así como en planes de empleo para los municipios especialmente afectados".

A este respecto, el president ha detallado que prácticamente todas las ayudas para bienes de primera necesidad han llegado a sus destinatarios y destinatarias.

"De los 8.949 expedientes presentados, 6.605 están resueltos, y el resto están en vías de subsanación. De las solicitudes de ayudas a vivienda, cerca de la mitad de los expedientes también se han resuelto favorablemente, mientras que respecto a la red de carreteras dañada, ya están finalizadas, prácticamente al 100%, todas las actuaciones de reparación", ha resaltado,

No obstante, Puig ha remarcado que la reconstrucción post-emergencia no basta. "No se trata solo de aplicar medidas paliativas sino de invertir en resiliencia y transformar la comarca para protegerla, y proteger a sus habitantes ante el futuro", ha puntualizado.

Puig ha lanzado un mesaje de esperanza para que este congreso "sea un paso más en una ruta que debe conducirnos a soluciones reales frente a la emergencia climática".