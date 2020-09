Adelante pide un informe sobre los árboles replantados del eje Arabial-Palencia, "secos y sin vida"

En una nota de prensa, el parlamentario, de IU, ha hecho referencia a las denuncias de la Agrupación Granadina de Naturalistas para la Defensa de la Naturaleza y otros colectivos ecologistas sobre el estado "calamitoso" de estos árboles.

Fernández ha explicado en una nota de prensa que la Junta ha demostrado una "falta de sensibilidad aberrante" al no conservar el buen estado de los árboles, "no solo en su punto de origen, si no también cuando se han traslado". Además, ha afeado la actitud del Gobierno andaluz, que "se vende como baladí de la creación del empleo verde y a su vez ningunea y atenta contra la escasa población de flora que tenemos en Granada, con unos rangos de contaminación extremos".

Tal y como han explicado los colectivos ecologistas, estos árboles tienen alrededor de 40 años y un porte que proporciona en la actualidad buenas sombras.

El pasado 26 de mayo, la formación de izquierdas junto a colectivos ecologistas y partidos políticos se concentraron en la calle Palencia para "impedir el arboricidio que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada acometieron finalmente por las obras del eje Palencia-Arabial", proyecto comprometido por la finalización del metro.