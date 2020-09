Tres motivos para incluir en tu cocina el juego de sartenes de Monix que Aliexpress ha rebajado un 43%

Con la vuelta a la rutina en este mes de septiembre te has propuesto seguir un estilo de vida saludable. ¡Y lo quieres conseguir sí o sí! Para ello, has comenzado con una rutina deportiva que te motiva y que te ayudará a cumplir tus objetivos fitnessy, también, has apostado por una alimentación variada y equilibrada. Si hasta te estás convirtiendo en un experto en real food y batch cooking. Así, pasas tus tardes de domingo entre fogones eligiendo y preparando tu menú semanal. Sin embargo, ahora que te has introducido en el mundo de la comida sana, te has dado cuenta de que necesitas contar con aliados en la cocina que te ayuden (y faciliten) la transición a este tipo de alimentación.

Por ejemplo, los estuches de vapor son muy útiles en la cocina de un realfooder, ya que preparan los alimentos con este tipo de cocción, de forma fácil y rápida en el microondas para que no tengas que manchar toda la cocina. Contar con una licuadora también es una buena idea si además de seguir una dieta sana queremos contribuir a terminar con los desperdicios de alimentos, puesto que estos pequeños electrodomésticos nos permiten aprovechar al máximo frutas y verduras y darles una segunda oportunidad a las que están a punto de echarse a perder.

Sin embargo, además de contar con estos gadgets especiales, es fundamental incluir en nuestra cocina unas buenas herramientas básicas: las sartenes, sin las que no podríamos hacer prácticamente nada en esta estancia. Pero, si queremos asegurarnos el éxito con los resultados, debemos apostar por unas de calidad, como las de la marca Monix que Aliexpress ha rebajado un 43% para que, por menos de 43 euros, puedas contar con tres buenas herramientas para disfrutar de la cocina. ¿Quieres saber por qué no debes dejar pasar esta oportunidad?

Estas sartenes son aptas para todo tipo de fuegos. Aliexpress

Los motivos por los que deberías tener este juego en tu cocina

Tres tamaños, infinitas recetas. Uno de los papeles más importantes que cumplen las baterías de cocina es que ponen a nuestro alcance un sinfín de recetas que, además, podemos preparar para el número de comensales que elijamos, sin desperdiciar comida o tirar alimentos. ¿Cómo? Ofreciéndonos varios tamaños que se adaptan a nuestras necesidades y exigencias culinarias. Los diámetros son: 20, 24 y 28 centímetros.

Tres tamaños, infinitas recetas. Uno de los papeles más importantes que cumplen las baterías de cocina es que ponen a nuestro alcance un sinfín de recetas que, además, podemos preparar para el número de comensales que elijamos, sin desperdiciar comida o tirar alimentos. ¿Cómo? Ofreciéndonos varios tamaños que se adaptan a nuestras necesidades y exigencias culinarias. Los diámetros son: 20, 24 y 28 centímetros.

Otro de los puntos fuertes de este juego de Monix es la elección de materiales utilizados para la fabricación de las tres sartenes. Todas están hechas de aluminio forjado, asegurando la mayor calidad; dotadas de una capa antiadherente gruesa, para evitar desastres entre fogones; y están completadas con mangos ergonómicos, revestidos de materiales aislantes, que favorecen el agarre. Vitrocerámica... ¡y fuego de inducción! Para asegurarse de que cada cocinillas puede preparar sus mejores recetas de la forma que mejor sabe, este juego es compatible con todo tipo de fuegos: desde los clásicos de gas hasta las placas más modernas de inducción. De hecho, estas sartenes también se pueden introducir en el horno sin miedo a que la capa antiadherente pueda dañarse.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.