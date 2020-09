María Castro, sobre las críticas que ha recibido por no llevar a su hija al colegio: "Qué forma más fácil de ser infeliz"

La vuelta al cole ha llegado este año llena de incertidumbre a causa de la pandemia, pero también con los colegios e institutos adoptando muchas medidas de seguridad para prevenir la Covid. Sin embargo, hay algunas personas que han preferido optar por no llevar a sus hijos todavía ya que todavía no cursan formación obligatoria.

Una de ellas ha sido María Castro, quien el pasado martes explicó en Instagram su decisión de que su hija Maia, de 4 años, se quedara en casa, no sin antes desear un feliz primer día de clase a los niños, niñas, padres y madres.

"Qué difícil de gestionar y digerir... y más en esta nueva situación. Nosotros nos quedamos en casa... de momento", informó. "La etapa de preescolar no es obligatoria, y la inminente llegada de la bebé, y la visita segura de los abuelitos, nos hizo plantearnos el empezar un poquito más tarde", se justificó, aludiendo a que se encuentra en la fase final de su embarazo.

"Por protección, por seguridad, por ver cómo van las cosas... y sobre todo porque podemos, claro. Ojalá todos pudiésemos elegir...", continuó la actriz. "Yo me siento afortunada de poder hacerlo, aunque tenga ganas ya de normalidad 'poco normal'... Por ella, por sus amiguitos, por su socialización.... pero aún no es el momento".

El miércoles, la exaspirante de MasterChef Celebrity compartió uno de los comentarios que había recibido en el que la criticaban por su decisión: "Parece que los padres mandamos al colegio a nuestros hijos porque tenemos que trabajar... Qué triste, Dios mío... Pues mis hijos van al colegio a aprender, trabaje o no trabaje".

"Los padres que podemos quedarnos en casa pero decidimos llevarlos al colegio igualmente aunque no estén obligados también tomamos decisiones, señora...", continuó la crítica. "Decepción máxima con María, desde ahora dejo de seguirla por fomentar tanta tontería".

Castro no pudo sino defenderse: "No se me ocurre forma más fácil de ser infeliz que malinterpretar 'por sistema' lo que el otro intenta transmitir sin ofender". La intérprete aseguró que solo estaba explicando su situación "respetando y comprendiendo cualquier otra postura": "Yo a lo mío, que siempre ha sido la opción más sabia".