La comunidad educativa "da ejemplo" en un inicio de curso "incierto por la inacción de Moreno", según el PSOE

"Los colegios abren este jueves sus puertas gracias a la implicación de los docentes, equipos directivos, asociaciones de madres y padres de alumnos y ayuntamientos. Todos ellos han hecho un esfuerzo ingente para tratar de suplir la inacción del Gobierno de Moreno Bonilla, que no ha hecho sus deberes para garantizar una vuelta segura a las aulas", ha remarcado en un comunicado.

Pérez ha asegurado que las aulas y los centros "están hoy en las mismas condiciones que en marzo". "Moreno Bonilla no ha tomado ni una sola medida para garantizar la seguridad en las escuelas. Se ha negado a contratar a más docentes para bajar la ratio a 20 alumnos por clase, no ha proporcionado a los centros elementos de protección ante la Covid y no ha llevado a cabo ninguna actuación en las infraestructuras", ha criticado la dirigente provincial socialista.

Verónica Pérez ha afirmado, además, que "no solo no se ha bajado la ratio en los colegios de la provincia, sino que muchas aulas tendrán más alumnos que antes porque la Junta ha cerrado líneas".

"Moreno Bonilla no ha querido a bajar el número de alumnos por clase ni contratar más profesores, aunque dispone de casi 400 millones extra del Gobierno de España para reforzar el sistema educativo público frente a la Covid-19", ha manifestado. "Ha tenido dinero de sobra y tiempo de sobra para planificar un curso seguro, pero no ha hecho absolutamente nada y, además, ha mentido a los andaluces prometiendo 6.000 docentes más, cuando solo han contratado 4.000, ni un profesor más por centro educativo".

La secretaria general del PSOE de Sevilla ha lamentado que la Junta "haya rechazado la oferta de los 73 ayuntamientos socialistas de la provincia para que usen sedes municipales, porque esto implicaría contratar a más docentes y la derecha no quiere". Verónica Pérez ha insistido en que son los consistorios quienes "están asumiendo gran parte de las competencias de la Junta, como los gastos extra en la desinfección de las instalaciones educativas, los medios de protección y las mejoras en los centros".