Bonig anuncia que demanarà reduir al 2021 el pressupost "de col·locats" en el Consell per a dedicar-ho al Baix Segura

20M EP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmat que dels "anuncis no es viu" i que el problema del Consell de Ximo Puig és "de gestió". Per açò, ha anunciat que demanarà un "esforç" perquè el pressupost del 2021 implique una reducció "de l'estructura de col·locats" perquè eixos diners es destinen a la comarca del Baix Segura, "doblement castigada: per la DANA i per la pandèmia". Bonig ha assegurat que l'actual Consell és el "més gran de la història de l'autogovern valencià".