Mompó sobre l'alcalde de Benevites: "Esperarem a veure què diu la Justícia i actuarem en conseqüència"

Mompó s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans després que el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 5 de Sagunt decretara dissabte passat la llibertat provisional amb ordre d'allunyament per a Gil, després de ser detingut per un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit de la violència de gènere. Segons fonts consultades per Europa Press, el primer edil va assegurar en la seu judicial que la denúncia era falsa i va negar haver agredit a la seua parella, de la qual està en tràmits de separació.

Carlos Gil és a més diputat provincial i coordinador general del partit que, a petició del propi Gil, va decidir la seua suspensió cautelar de militància i de les seues funcions en aquest últim càrrec "fins que se celebre el juí per la denúncia presentada i es dicte la corresponent sentència", en la qual confien que quede acreditada la seua innocència.

"Per al Partit Popular no va ser un dia agradable ahir, va ser una notícia molt trista. Emetèrem ja un comunicat públic des del partit perquè arribara a tots els mitjans. Quan hi haja més notícies ens pronunciarem", ha indicat Mompó, després de reunir-se amb alcaldes i portaveus del PP de València per a analitzar el decret del Govern sobre els romanents de tresoreria dels ajuntaments.

En aquesta línia, ha afegit: "Som uns ferms defensors de la presumpció d'innocència. Esperarem a veure què diu la justícia i en el moment que hi haja una decisió actuarem en conseqüència".

El president provincial del PP ha confirmat que l'alcalde els va presentar una carta on demanava la suspensió cautelar de militància i el Partit Popular "ja ha pres la decisió de fer-la efectiva i ara mateix està suspès de militància fins que aquest procés vaja endavant i hi haja un dictamen. Fins aleshores, estarem esperant a veure què passa".