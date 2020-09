Cs Aragón urge al Gobierno de España a reforzar la conciliación laboral y familiar

En rueda de prensa, José Luis Saz ha alertado de que el Gobierno de Pedro Sánchez "llega tarde una vez más" y le ha emplazado a tomar medidas para aplicar en todas las comunidades autónomas.

Ha dicho que "están a punto de acabarse las medidas que se aprobaron", recogidas en el Plan 'Mecuida', que ha pedido prorrogar para disponer de un plan de conciliación para proteger a las familias en casos como los posibles cierres de aulas o centros educativos, también si cierran los centros de día para mayores por casos de COVID-19.

"Los colegios han empezado esta semana y, sin embargo, no se han planteado soluciones si los niños se tienen que quedar en casa", ha expuesto Saz, quien ha dejado claro que "no se puede perder salario ni días de vacaciones", por lo que ha propuesto realizar una "modificación legislativa" para que los progenitores den esa atención específica en el hogar porque "no podemos dejar desprotegidos a niños ni mayores".

En una de las tres iniciativas, que se tramitará en la próxima sesión plenaria, Cs pide al Ejecutivo central que "extienda de manera indefinida" la vigencia del carácter preferente del teletrabajo y del derecho a la adaptación o reducción de la jornada laboral del mencionado Plan 'Mecuida' y, por otra parte, que establezca una prestación económica extraordinaria para todos los trabajadores que, no pudiendo teletrabajar, se acojan a la reducción especial de la jornada laboral, recogida en el Plan 'Mecuida' para el cuidado de hijos u otros familiares dependientes a cargo.

Además, Cs ha planteado que se prorroguen todas las ayudas a los trabajadores en materia de conciliación "hasta que veamos que se va a solucionar" la crisis de la COVID-19. José Luis Saz ha abogado por crear una prestación que facilite la conciliación familiar, de forma que aquellos que tengan que atender a niños y mayores "no pierdan emolumentos".

Respecto a los autónomos, el partido naranja ha recomendado que se elabore un plan específico para extender a este colectivo las mismas ayudas del Plan 'Mecuida' porque "también tienen hijos y familiares de edad a los que tienen que atender".

Otra propuesta es que se prorroguen las prestaciones por cese de actividad hasta final de año y que se facilite el acceso a la permanencia mínima en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. De esta manera, Cs propone "que se equipare la situación de los autónomos con la de los trabajadores asalariados y tengan la misma posibilidad de conciliar".

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La diputada Beatriz García ha solicitado al Gobierno de España que tome medidas para facilitar la conciliación a "muchos profesionales de la justicia que no son autónomos, sino que están en mutualidades" y no pueden acogerse, actualmente, a las medidas mencionadas.

García ha observado que los profesionales de la justicia "pueden verse confinados en sus casas" si sus hijos o mayores se ven obligados a permanecer en sus domicilios, añadiendo que "en estos casos pueden teletrabajar", pero deberán asistir a las vistas judiciales ya que la legislación española no contempla la suspensión de las mismas en este caso.

Por este motivo, Cs ha apostado por permitir que estos profesionales puedan incorporarse a una vista oral de forma telemática de manera que los juicios continúen y ellos puedan permanecer en sus domicilios.

El partido naranja ha pedido que se incluya como motivo para la suspensión de un procedimiento la enfermedad de los profesionales, así como la de sus ascendientes o descendientes en primer grado. También, que se priorice la reanudación de las causas suspendidas cuyo motivo sea la enfermedad de un profesional, una vez la haya superado.

Esta propuesta exige reformar la legislación básica del Estado en materia de justicia y que el Gobierno de Aragón facilite que las actuaciones judiciales presenciales puedan realizarse de forma telemática. El Ejecutivo regional "puede aprovechar esta coyuntura para no llegar tarde", ha dicho Beatriz García.