Oltra avisa DomusVI que no toleraran mentalitat de "fons d'inversió": "Ja no són casos puntuals"

"Es demostra que no són casos aïllats ni puntuals sinó que confonen l'atenció a majors amb tindre un fons d'inversió per a guanyar diners, i en l'àmbit social, no cap la mentalitat empresarial", ha indicat Oltra, que ha recordat que en el centre de DomusVI d'Alcoi, en la primera etapa de la pandèmia, es van contagiar tots els residents i van morir més de la mitat.

Així ho ha apuntat en declaracions als mitjans després de reunir-se amb representants de la Federació Autonòmica d'Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana (FAGA), en ser preguntada per la situació de la residència de Llíria, on una exempleada va gravar imatges de desasistència a ancians, una situació sobre la qual Fiscalia ha obert una investigació penal i la Conselleria d'Igualtat una altra administrativa.

Oltra, qui ha qualificat d'"absolutament lamentables i repugnants" les imatges, les quals reflecteixen situacions "d'indignitat" cap als majors que "no han de donar-se mai", ha recordat que el seu departament va dur a terme quatre inspeccions en el centre al 2019, on es van detectar "irregularitats greus", algunes com falta de personal, mobiliari absolutament inadequat i defectuós o deficient tracte sanitari per falta de personal i per a la qual manté una proposta de sanció de 174.000 euros.

Tot açò, ha dit, s'ha aconseguit fer gràcies a l'augment d'inspectors que han passat de set l'any 2015 en l'etapa del PP, quan la llei marcada un mínim de 20, a 21 al 2018. I amb la nova Llei de Servicis Socials de 2019, eixa plantilla s'incrementarà. Sobre aquest tema, ha subratllat que sense personal d'inspecció no es pot garantir una qualitat assistencial, especialment en un àmbit tan privatitzat.

En aquest context, ha advertit: "Una empresa que té una residència no té un negoci per a guanyar diners a palades, sinó que ha de tindre la responsabilitat social de l'atenció digna a les persones majors". I açò, ha recalcat, "és una mentalitat que cal instal·lar en algunes empreses", encara que "afortunadament", ha subratllat que la majoria de les quals es dediquen al sector "ho fan des de responsabilitat social i el tracte digne a les persones majors".

Però, en el cas de DomusVI, ha recalcat que ja no es tracta de "casos puntuals" perquè, a més del succeït a Llíria, ha recordat la gestió en el centre d'Alcoi. Així mateix, ha al·ludit a situacions viscudes a Galícia, Catalunya o Castella i Lleó, per la qual cosa es tracta d'una empresa "que habitualment està tenint aquest tipus de casos" i que, al seu juí, "segurament té a veure més amb una mentalitat de fons d'inversió que amb l'una d'una empresa socialment responsable". "I això, des d'aquest Govern ho anem a corregir i no tolerar", ha posat l'accent.

"AMIGUISMOS" DEL PP

Sobre Alcoi, ha assenyalat que estan gestionant un centre, un edifici públic, que el PP, amb els "'amiguismos'", els "va regalar" per a 45 anys "amb el resultat nefast que hem vist en aquesta pandèmia". Ara, s'han reunit amb l'empresa per a tractar de recuperar la gestió del centre perquè "no estem per a regalar diners a les empreses i menys a les quals no cuiden com cal als majors".

En el cas de Llíria, Oltra ha reiterat que la Generalitat ha oferit als familiars dels residents que no volen que seguisquen en el centre que es dirigisquen a Servicis Socials de la localitat per a sol·licitar el trasllat, una cosa que la Conselleria facilitarà perquè considera que "tracte digne" no ha existit.

Així mateix, considera que s'ha d'abordar el model de residències pel qual advoca el Botànic, consistent en centres xicotets, amb unitats de convivència i no "creuers amb imatge d'institucionalització" i que es passe "d'una concepció de negoci a una llar", i ha posat com a exemple la recentment licitada a Sant Mateu.

MESURES

Oltra ha assenyalat que la residència de Llíria està sota investigació i, segons determine la Inspecció, s'adoptaran les mesures corresponents com tutela o sanció, però ha volgut subratllar que, en aquest cas, hi ha una qüestió "de base" que és la Llei de Contractes de l'Estat, amb la qual "és igual contractar caragols que gestionar residències i no és el mateix". "No podem fer contractació sobre la base de preu sinó que en cures cal anar sobre la base de la qualitat, a projectes de convivència perquè, si vas a preu, que és al final el que pesa en la Llei de Contractes, passen aquestes coses amb salaris baixos i incompliments".

La consellera ha assenyalat que es pot retirar el finançament públic quan hi ha incompliment de contracte, fins i tot es pot decretar un tancament temporal o definitiu -ha al·ludit al centre de Vila-real- i a Llíria dependrà de l'informe d'Inspecció. "Ara està sota vigilància activa i no tenen la presumpció d'estar fent les coses bé". "Ningú hauria d'estar en eixes circumstàncies, tinga una plaça pública o no i la Generalitat va a tutelar totes les situacions. El tracte digne no és opcional, és obligatori", ha conclòs.