Bonig aconsella al Govern deixar en els ajuntaments els 14.000 milions del romanent per a "reactivar l'economia"

20M EP

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha aconsellat al Govern de Pedro Sánchez que pose a la disposició dels ajuntaments els 14.000 milions d'euros del romanent de tresoreria que acumulen per a atendre els "enormes problemes" per a "reactivar l'economia". Per açò, ha opinat que seria "la millor decisió" que podria adoptar l'executiu central.