Espadas pide a Moreno atender los 24 colegios sin refuerzo docente, "en zonas de transformación y más Covid"

Espadas ha visitado el colegio 'Blas Infante', en el Polígono Norte', para dar "ánimo, respaldo y apoyo" a los profesores que "han hecho un esfuerzo por arrancar este inicio de curso con la adaptación de su centro a todos los protocolos, fundamentalmente de seguridad". "Va a ser un curso difícil y gran parte del éxito de que se consiga seguir avanzando depende de su profesionalidad, de su trabajo y de su esmero a la hora de medir y ejecutar todas las normas de seguridad protocolizadas".

En ese sentido, destaca la desinfección de los centros realizada y la contratación de personal por parte del Consistorio, algo que deseaba que se hubiera complementado con el refuerzo de persona docente de la Junta, que "no se ha producido finalmente en centros como éste". "Curiosamente, los 24 centros sin refuerzo coinciden con zonas de transformación social, que siempre necesitan esos refuerzos al atender a menores con dificultades y familias con menos recursos", explica, a lo que suma que en estas zonas se comprueba que existe "un nivel de contagio más elevado que en otros lugares de la de la ciudad".

"Por tanto, esperábamos que ese refuerzo docente hubiese sido mayor y equilibrado pero no lo ha sido, aunque estamos a tiempo todavía de que la Junta realice los refuerzos de verdad, al menos con algún personal de apoyo", subraya. De hecho, recuerda que en centros como el que ha visitado el problema no es el espacio, ya que es grande como para poder desdoblar las clases o crear grupos, pero el problema surge al no contar con profesores de apoyo

Para Espadas, "estamos todavía a tiempo, aunque se inicie el curso, y la situación hay que gestionarla con más recursos presupuestarios, con recursos extraordinarios más allá de los que se están poniendo encima de la mesa".

Por último, el regidor hispalense ha deseado que "se puedan ir resolviendo las situaciones que se produzcan" y ha dado, "desde luego, todo el apoyo y ánimo al esfuerzo que el personal docente está haciendo y que merece, sin duda, de todo nuestro aplauso".