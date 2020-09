Ana Rosa Quintana vuelve a cambiar de 'look' tras las críticas sobre su aspecto en el inicio de la temporada

La presentadora Ana Rosa Quintana sigue innovando con diferentes peinados en este nuevo inicio de temporada. Este lunes, la periodista apareció en su programa con un aspecto muy diferente al que la audiencia no estaba acostumbrada y recibió múltiples críticas.

Con el pelo más corto y alisado de lo normal, el nuevo look de la presentadora no dejó indiferente a nadie y las redes estallaron con decenas de comentarios. El cambio de Ana Rosa fue tan comentado que consiguió ser trending topic en twitter durante todo el día.

Quintana reapareció tras sus vacaciones de verano en El programa de Ana Rosa con nuevo flequillo y las comparaciones no tardaron en llegar. Varios usuarios compararon a la reina de las mañanas con Esperanza Gracia, presentadora del Tarot en el horario nocturno.

Otros, apuntaban a que el cambio de aspecto de la comunicadora no sólo se debía a su cambio de peinado, sino que podría haberse sometido a algún retoque estético. No obstante, parece que a pocos les agradó el nuevo look de la estrella de Mediaset.

Tras días de críticas en las redes sociales, la presentadora ha reaparecido, este jueves, en pantalla con un nuevo peinado; esta vez la apuesta ha sido lucir un sencillo recogido. Quintana ha elegido una coleta de altura media para presentar su programa, gesto que los seguidores del programa no han tardado en comentar.

Ana Rosa se ha hecho una coleta y ahora se parece más a Ana Rosa. Parece que se ha vuelto a oscurecer el pelo. Ha vuelto a su peluquera habitual, menos mal. — Susana Bos (@yosoysusan) September 10, 2020

Ana Rosa Quintana sorprende con nuevo 'look' y todos coinciden en que ahora es un clon de Esperanza Gracia pic.twitter.com/UhjqQ4RBeE — SYLVIA (@sylviallys) September 7, 2020

Parece que este nuevo peinado ha sido más elogiado por la audiencia que el anterior. La nueva temporada televisiva acaba de arrancar y parece que Ana Rosa no ha conseguido encontrar aún su estilo para presentar la nueva edición de su programa. En los próximos días, se verá si la presentadora decide seguir jugando con su aspecto.