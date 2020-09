Álvarez (UGT) advierte al Gobierno que "no puede aprovechar la pandemia" para "intentar colocar un recorte de pensiones"

Álvarez, que se ha reunido este jueves en Barakaldo (Bizkaia) con el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, y representantes de las Ejecutivas de las distintas federaciones del sindicato en Euskadi, se ha referido a las intenciones "desveladas" sobre las pensiones por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la comisión del Pacto de Toledo. Así, ha lamentado que el Gobierno de coalición "haya ido a hablar de pensiones y no haya situado encima de la mesa una cuestión que es un compromiso electoral de los dos partidos, que es derogar la reforma de 2013".

"Seguramente que se les ha olvidado, pero a nosotros no se nos va olvidar, y para la UGT es una condición necesaria que se derogue la reforma de las pensiones de 2013 para poder hablar de un nuevo acuerdo en materia de pensiones", ha advertido.

Así mismo, ha pedido al ministro que explique porque se jubilan anticipadamente "estas personas que él dice que se jubilan anticipadamente y que son las que están generando este problema en el sistema de pensiones". "¿No sabe que la inmensa mayoría de las personas que se jubilan en nuestro país lo hacen porque no tienen empleo? ¿No sabe que es porque no tienen tan siquiera percepciones por desempleo y no tienen otra alternativa más que jubilarse o correr el riesgo luego de no tener ni jubilación de acuerdo con el sistema de pensiones de nuestro país?", ha preguntado a Escrivá.

Tras censurar que "se vuelve a castigar a las personas que ya tienen mayor dificultad", Álvarez ha dicho que va a haber tiempo de debatirlo, pero que, a él, las bases del debate no le han gustado "nada", para destacar a continuación que "es la primera vez que un ministro del ramo va al Pacto de Toledo con propuestas tan concretas" y espera que esto sirva para que los grupos parlamentarios le digan al Gobierno que no se puede aprovechar la pandemia para intentar colocar un reforma de recorte de las pensiones".

"No lo vamos a aceptar, en pandemia no se puede discutir sobre el futuro de las pensiones, sobre la base económica del momento que estamos viviendo, porque eso es hipotecar el futuro del sistema de pensiones", ha insistido el responsable de UGT.

Así mismo, ha asegurado que el sindicato tampoco aceptará EREs y cierres de empresa "apoyándose en los datos de la situación económica actual porque no es de recibo, porque es una situación absolutamente coyuntural". "Y todavía es algo menos de recibo que alguien intente colarnos el debate de fondo de pensiones partiendo de la situación económica que tienen hoy el país y la Seguridad Social", ha insistido.

Según ha explicado, el sindicato está en un proceso de "reactivación plena de la actividad sindical física", porque durante esta pandemia, a través del trabajo telemático, los delegados de UGT han atendido más de medio millón de consultas de afiliados y de personas no afiliadas, por lo que ha agradecido el trabajo de los cuadros del sindicato.

Tras advertir de que "hay mucha gente que se ha quedado en el camino" durante la crisis provocada por la pandemia del covid-19, tanto autónomos como trabajadores por cuenta ajena, que "no han cobrado los ERTEs todavía", Álvarez ha dicho, ante las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, diciendo que se va a pagar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "con carácter retroactivo", que sepa que "no se come con carácter retroactivo".

"Yo nunca he visto que coma en seis meses lo que no he comido en seis meses anteriores y el Salario Minimo Vital no es un ahorro, son recursos para que las personas puedan sobrevivir", ha subrayado, para considerar "inminente que el Gobierno lo desatasque".

También ha criticado que "la burocracia y, sobre todo la falta de medios, porque la Administración está absolutamente saturada" esta haciendo que no haya "suficientes empleados públicos como para poder resolver las demandas que se presentan y tengamos una situación de colapso, con centenares de miles de personas y niños que tienen dificultades para poder comer como consecuencia de la no aplicación del IMV".

Pepe Álvarez ha señalado la necesidad de hablar "de la pandemia y de las cosas de la pandemia", pero también "de las cuestiones de carácter general". Según ha advertido, la pandemia "ha venido para quedarse un tiempo, ojalá que sea poco, pero ya ni siquiera sabemos cuándo va a funcionar la vacuna", y, por ello, "hay que solventar los problemas de las personas".

En ese sentido, ha dicho que "hay que hablar de negociación colectiva" y ha advertido de que UGT cree que "no hay ninguna razón parea que no suban los salarios en este país" porque "si no suben los salarios, todavía se va a colapsar más la economía". Por ello, ha apostado por utilizar los convenio colectivos "para subir los salarios".

También cree preciso hablar de la reforma laboral, ya que, a su entender, "uno de los problemas fundamentales que hemos visto durante la pandemia es que la reforma laboral es un desastre, quitando derechos a los trabajadores". "Hay que revertirla y no queremos esperar a que pase la pandemia, sino que queremos empezar un proceso de negociación que culmine derogando al reforma laboral", ha insistido, para considerar que el último Consejo de Gobierno ha tratado aspectos "fundamentales" de al reforma laboral, pero "hay otros muchos que no se abordan, cuando había un compromiso del Gobierno de hacerlo".

Álvarez ha indicado que el objetivo de UGT es que "no se paralice el país", por lo que cree necesario una ley que regule el teletrabajo, donde el "escollo principal es cuánta parte de la jornada se considera teletrabajo", y ha considerado imprescindible, y como la solución "más adecuada", la baja laboral por familiares con covid-19.

En cuanto a la ampliación de los ERTEs, Álvarez ha dicho no ver "escollos que impidan llegar a un acuerdo" y ha indicado que el tema "más difícil" es en relación a cómo aplicarlos en los distintos sectores.

Tras rechazar que a las empresas se les pague por sacar a trabajadores del ERTE, porque "las empresas no sacan a los trabajadores del ERTE porque se les subvencione, sino porque hay actividad", ha dicho que a los ERTES "no hay que poner fecha de caducidad ni se pueden cerrar sectorialmente, porque hay muchas empresas y actividades que no son estrictamente del turismo, pero que están ligadas estrechamente al turismo, y, por tanto, hay que darles una respuesta".

CONGELACIÓN FUNCIONARIOS

Sobre la congelación de los salarios de los funcionarios, Álvarez ha dicho que UGT demandará un aumento de salario en relación con el coste de la vida, porque "es un mal mensaje que el Gobierno plantee congelaciones salariales, cuando España es un país con salarios muy bajos en relación con el entorno europeo" y, además, "la economía necesita que se suban los salarios, porque eso es lo que va a dar lugar a la creación de empleo".

En ese sentido, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "no mire tanto a lo que hacían los gobiernos de derechas" porque "hoy, la política de izquierdas, pasa por reforzar los servicios públicos y los empleados públicos", porque "no tiene sentido decir a una persona que tiene un salario que no llega a mil euros".