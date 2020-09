Cultura.- Mostra València avança els títols de la Secció Informativa amb dos pel·lícules valencianes

"La diversitat i el multiculturalisme són notes característiques de Mostra de València, i les pel·lícules d'aquesta secció ens permetran descobrir un any més la varietat i la qualitat del cinema que es fa en el Mediterrani", afirma la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València, Gloria Tello, en un comunicat.

En la Secció Informativa sobreix la representació valenciana, amb tres destacats noms propis: Alfonso Amador, Miguel Llorens i Cristina Fernández. La Mostra estrenarà 'Coses a fer abans de morir', òpera primera de dos reconeguts professionals locals: el director de fotografia Miguel Llorens i l'actriu i guionista Cristina Fernández.

És una pel·lícula coral, que compta amb un repartiment encapçalat per Sergi Caballero, María Almudéver, Mireia Pérez, Manuel Maestro i Oriol Tarrasón, entre uns altres, i que aposta per les emocions dels personatges per a contar una història d'amistat i deutes pendents en la qual ressonen ressons de grans clàssics com 'Els amics de Peter'.

Per la seua banda, Alfonso Amador presenta el documental 'Camagroga', que va tindre la seua estrena mundial en el Festival de Sheffield i és el fruit d'un any i mig de treball, durant el qual el director valencià va estar treballant juntament amb una família de conreadors de xufa d'Alboraia. La seua intenció era filmar les seues cares, les seues mans i el seu maneig de les ferramentes de cultiu, però va descobrir que estava certificant la 'fi d'una raça', que retratava un món que s'acaba, i això fa que la pel·lícula es convertisca en un gest polític.

La llegendària actriu Catherine Deneuve és la principal protagonista de 'Happy Birthday', l'última pel·lícula del reeixit director francés Cédric Kahn, en la qual una matriarca francesa reuneix tota la seua prole en la seua festa d'aniversari; a partir de la celebració col·lectiva se succeeixen una infinitat de situacions entre la tendresa, l'humor i la melancolia. Un film inèdit a Espanya, que convida a conéixer a una extravagant família en la qual l'espectador podrà reconéixer-se fàcilment.

Directament des de la secció Panorama de Berlín viatja a la Mostra 'Mare', tercer llarg de la directora Andrea Staka, el retrat d'una dona l'organitzada vida familiar i sentimental de la qual dona una bolcada quan coneix un home nouvingut a la xicoteta ciutat en la qual viu. Marija Skaricic, la protagonista, acaba de guanyar el premi a la millor actriu en el festival de Sarajevo per la seua magnífica interpretació en el film.

Coproduïda entre el Líban i Tunísia, i també amb caràcter d'estrena, arriba 'State of Agitation', intel·ligent comèdia d'Elie Khalifé, qui es transforma en una sort d'Elia Suleiman libanés per a posar-se en la pell d'un atribolat cineasta incapaç de fer front a un bloqueig creatiu. Els seus personatges, com escapats d'una obra de Pirandello, acabaran eixint-li al pas i demanant-li explicacions, mentre Khalifé tracta d'eludir els constrenyiments del seu productor i de trobar sentit a la història que desitja explicar. Una xicoteta joia a descobrir, procedent d'un país que necessita més que mai l'humor per a enfrontar-se als difícils moments que travessa.

VIATGE VISUAL

Costa etiquetar a 'Birds (or how to be one)', l'última comèdia de Babis Makridis, 'enfant terrible' del nou cinema grec que s'inspira en 'Les aus', la sàtira d'Aristófanes sobre l'imperialisme, per a desplegar la seua mirada crítica sobre el delirant món actual. Una altra estrena a Espanya, que es planteja com un autèntic viatge visual, basat en el desig de llibertat, i que explora els murs i convencions socials que la humanitat s'imposa en la seua cerca.

També ostenta la condició d'inèdita a Espanya la coproducció franc-belga 'Working Girls', que suposa el debut com a directora de l'actriu (i guionista) Anne Paulicevich, formant tàndem amb Frédéric Fonteyne ('Una relació privada'). Una història de sororitat i suport mutu que se sustenta en el gran treball interpretatiu de Sara Forestier, Annabelle Lengronne i Noémie Lvovsky, i que narra la vida quotidiana, amb les seues alegries i tristeses, de tres prostitutes que treballen en un bordell al costat de la frontera belga.

A més, es podrà veure per primera vegada a València 'Lúa Vermella', l'última pel·lícula de Lois Patiño, un dels noms més destacats del Novo Cinema Galego, que va tindre la seua estrena a Berlín i acaba de rebre encesos i justificats elogis de la crítica al seu pas per Màlaga. Se situa en un poble costaner gallec on el temps pareix haver-se detingut i les persones romanen paralitzades; allí arriben tres dones en busca del Rubio, un mariner que ha desaparegut misteriosament en el mar. Les ombres de Melville o Lovecraft planegen sobre les bellíssimes imatges del film.

Aquest primer avanç de títols es completarà en pròximes dates amb la resta de films que es projectaran en la Secció Informativa del festival.