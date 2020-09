Puigdemont pide no presentar un candidato alternativo a Torra si le inhabilitan y agotar la legislatura

El expresident Carles Puigdemont aboga por no convocar elecciones y agotar la legislatura con un gobierno en funciones en caso de que Torra sea inhabilitado. Así lo ha expresado este jueves en una entrevista en RAC1 para presentar su nuevo libro “La lucha en el exilio”.

El líder de JxCat ha asegurado “Torra ha de convocar elecciones cuando él crea que es el mejor momento para el país” y entiende que haya decidido “reforzar el Govern ante esta crisis” sanitaria. Sin embargo, ha expresado su deseo de que se agote la legislatura. “Lo he dicho siempre, pero entiendo que ahora hay circunstancias muy difíciles, como la posible inhabilitación del president”, ha valorado.

El expresidente de la Generalitat ha pedido que el Parlament no presente un candidato alternativo al presidente del Govern, Quim Torra, en caso de que éste sea inhabilitado por el Tribunal Supremo. "Creo que no sería correcto que planteasen otro candidato. Creo que tiene que haber consenso entre todos de que una manera de no acatar esta inhabilitación es no presentar un candidato alternativo para intentar que el tiempo que falte hasta diciembre de 2021 haya una nueva presidencia", ha zanjado el expresidente.

Puigdemont asegura que hace falta abrir una nueva etapa y preparar “relieves” en la política catalana, pero también defiende que se ha sentido “moralmente obligado a no desaparecer, por responsabilidad”. Del presidente Quim Torra ha dicho que “a veces se ha sentido superado, y con razón”. Sobre las expectativas de JxCat en las urnas, admite que puede ser que le toque “pasar una temporada en los cuarteles de invierno”. Pero se ha mostrado convencido de que de no hay “ninguna alternativa” a la estrategia de la confrontación democrática.

Falta de confianza en la mesa de diálogo

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, asegura que en Cataluña se ha instalado el estado del miedo, y eso está perjudicando la política”. En el segundo volumen de su libro con Xevi Xirgo, “La lucha en el exilio”, Puigdemont defiende que Bruselas es “un espacio de libertad” y que los que quieren “parar” para tender la mano a Madrid “son unos ingenuos”. “El conflicto no se evitará negociando. Con España siempre encontraremos una pared”, afirma Puigdemont.

“Dejémonos de fantasías. No habrá un gobierno español -aunque esté Podemos- que se siente a negociar con nosotros un referéndum”, ha insistido Puigdemont. “La vía indolora, sin confrontación, de buen grado, no existe”, ha remarcado y ha añadido que el límite siempre será la violencia, que no se tolerará “en ningún caso”.

Tensión con ERC

“Me da la sensación que hay una parte de ERC a quien le interesa esta situación, este conflicto dentro del independentismo. Quieren una confrontación, sí. Pero la quieren con JXCat y con una parte del independentismo, no con el Estado español”, defiende Puigdemont en sus conversaciones con Xirgo.

El expresidente también cree que JxCat “tendrá que entrar en modo de batalla electoral con “ERC” porque no hay “más alternativa”. ERC, piensa Puigdemont, “obliga a competir por la hegemonía” con sus decisiones en una lucha “partidista” e “inadecuada”.

“Es una tragedia que vayamos separados y nos peleemos”, dice Puigdemont en el libro, que considera que ERC ha impulsado “una estrategia de ahogamiento del exilio”. “Comín no es consciente”, afirma. En la reflexiones del libro, Puigdemont apuesta por “pasar a la ofensiva” y se queja de que ERC no quiera una confrontación con el Estado pese a ser la única herramienta. “Si hubiese sabido que el principal objetivo de ERC era el partido, me habría podido ahorrar el exilio”, confiesa.

Quim Torra, en la presentación del libro

La presentación del libro tendrá lugar este jueves a las 19:30. En ella estará presente el president de la Generalitat, Quim Torra, así como la consellera de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró y la consellera de la Presidencia, , Meritxell Budó

El president Carles Puigdemont intervendrá telemáticamente la presentación, que contará también con la participación del periodista Xevi Xirgo y la diputada y concejala del Ayuntamiento de Barcelona Elsa Artadi. El periodista Albano Dante-FACH moderará el acto.