Coronavirus.- Un total de 30 efectius de la UME comencen a col·laborar en el rastreig de casos a la Comunitat Valenciana

Les seues principals funcions són la identificació i control de "contactes estrets" d'infeccions confirmades per coronavirus i desenvolupen aquesta tasca per mitjà de la realització d'enquestes i treballen "sempre" de "forma coordinada" amb Salut Pública, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'equip s'ha conformat donant prioritat al personal amb perfils sanitaris, bé Medicina, Infermeria, Farmàcia, Psicologia, atenció d'emergències o similars. A més, tots els seus integrants han completat un programa específic per a "optimitzar" la seua formació i l'acompliment de les tasques requerides.

El curs ha abordat aspectes tècnic-científics sobre el virus SARS-CoV-2; les ferramentes recomanades per l'Organització Mundial de la Salut per a establir el rastreig de contactes i quarantenes; la tècnica del procés de rastreig i casos pràctics; els aspectes ètics en les funcions de rastreig, així com habilitats per a una comunicació efectiva.

La Unitat de Vigilància Epidemiològica també rep de forma permanent actualitzacions sobre la base de les noves evidències científiques en relació al virus i al maneig de casos i contactes. Es tracta de la primera Unitat de Vigilància Epidemiològica operativa a la Comunitat Valenciana.

A ella aniran sumant-se la resta, en grups de 30, fins a arribar, previsiblement a la fi de setembre, als 150 sol·licitats per a la Comunitat Valenciana. Aquests efectius es mantindran operatius el temps necessari.