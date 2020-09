Mostra València avanza los títulos de la Sección Informativa con dos películas valencianas

"La diversidad y el multiculturalismo son notas características de Mostra de València, y las películas de esta sección nos permitirán descubrir un año más la variedad y la calidad del cine que se hace en el Mediterráneo", afirma la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, Gloria Tello, en un comunicado.

En la Sección Informativa sobresale la representación valenciana, con tres destacados nombres propios: Alfonso Amador, Miguel Llorens y Cristina Fernández. La Mostra estrenará 'Coses a fer abans de morir', ópera prima de dos reconocidos profesionales locales: el director de fotografía Miguel Llorens y la actriz y guionista Cristina Fernández.

Es una película coral, que cuenta con un reparto encabezado por Sergi Caballero, María Almudéver, Mireia Pérez, Manuel Maestro y Oriol Tarrasón, entre otros, y que apuesta por las emociones de los personajes para contar una historia de amistad y deudas pendientes en la que resuenan ecos de grandes clásicos como 'Los amigos de Peter'.

Por su parte, Alfonso Amador presenta el documental 'Camagroga', que tuvo su estreno mundial en el Festival de Sheffield y es el fruto de un año y medio de trabajo, durante el cual el director valenciano estuvo trabajando al lado de una familia de cultivadores de chufa de Alboraia. Su intención era filmar sus caras, sus manos y su manejo de las herramientas de labranza, pero descubrió que estaba certificando el 'fin de una raza', que retrataba un mundo que se acaba, y eso hace que la película se convierta en un gesto político.

La legendaria actriz Catherine Deneuve es la principal protagonista de 'Happy Birthday', la última película del laureado director francés Cédric Kahn, en la que una matriarca francesa reúne a toda su prole en su fiesta de cumpleaños; a partir de la celebración colectiva se suceden un sinfín de situaciones entre la ternura, el humor y la melancolía. Un film inédito en España, que invita a conocer a una extravagante familia en la que el espectador podrá reconocerse fácilmente.

Directamente desde la sección Panorama de Berlín viaja a la Mostra 'Mare', tercer largo de la directora Andrea Staka, el retrato de una mujer cuya organizada vida familiar y sentimental da un vuelco cuando conoce a un hombre recién llegado a la pequeña ciudad en la que vive. Marija Skaricic, la protagonista, acaba de ganar el premio a la mejor actriz en el festival de Sarajevo por su magnífica interpretación en el film.

Coproducida entre Líbano y Túnez, y también con carácter de estreno, llega 'State of Agitation', inteligente comedia de Elie Khalifé, quien se transforma en una suerte de Elia Suleiman libanés para ponerse en la piel de un atribulado cineasta incapaz de hacer frente a un bloqueo creativo. Sus personajes, como escapados de una obra de Pirandello, acabarán saliéndole al paso y pidiéndole explicaciones, mientras Khalifé trata de eludir los apremios de su productor y de encontrar sentido a la historia que desea contar. Una pequeña joya a descubrir, procedente de un país que necesita más que nunca el humor para enfrentarse a los difíciles momentos que atraviesa.

VIAJE VISUAL

Cuesta etiquetar a 'Birds (or how to be one)', la última comedia de Babis Makridis, 'enfant terrible' del nuevo cine griego que se inspira en 'Las aves', la sátira de Aristófanes sobre el imperialismo, para desplegar su mirada crítica sobre el delirante mundo actual. Otro estreno en España, que se plantea como un auténtico viaje visual, basado en el deseo de libertad, y que explora los muros y convenciones sociales que la humanidad se impone en su búsqueda.

También ostenta la condición de inédita en España la coproducción franco-belga 'Working Girls', que supone el debut como directora de la actriz (y guionista) Anne Paulicevich, formando tándem con Frédéric Fonteyne ('Una relación privada'). Una historia de sororidad y apoyo mutuo que se sustenta en el gran trabajo interpretativo de Sara Forestier, Annabelle Lengronne y Noémie Lvovsky, y que narra la vida cotidiana, con sus alegrías y tristezas, de tres prostitutas que trabajan en un burdel junto a la frontera belga.

Además, se podrá ver por primera vez en València 'Lúa Vermella', la última película de Lois Patiño, uno de los nombres más destacados del Novo Cinema Galego, que tuvo su estreno en Berlín y acaba de recibir encendidos y justificados elogios de la crítica a su paso por Málaga. Se sitúa en un pueblo costero gallego donde el tiempo parece haberse detenido y las personas permanecen paralizadas; allí llegan tres mujeres en busca del Rubio, un marinero que ha desaparecido misteriosamente en el mar. Las sombras de Melville o Lovecraft planean sobre las bellísimas imágenes del film.

Este primer avance de títulos se completará en próximas fechas con el resto de films que se proyectarán en la Sección Informativa del festival.