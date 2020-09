Detinguda una dona a Tabarca per alterar l'ordre públic i agredir diversos agents

Els agents van haver d'intervenir amb la dona que estava alterant l'ordre públic i va agredir els agents destinats a l'illa, ha informat la Regidoria de Seguretat.

Per açò, es va desplaçar l'embarcació i aquesta persona de 35 anys va ser detinguda i traslladada des de la illa fins a la caserna de Guàrdia Civil de Santa Pola.

A més, la Policia Local va detindre, per un delicte contra la seguretat vial, una altra persona que va provocar un accident de trànsit, en el qual va danyar sis vehicles, i va fugir. Els fets es van produir en el carrer Indalecio Prieto.

L'accident va provocar importants danys en els vehicles implicats i el conductor va decidir fugir, sense donar compte de l'accident.

Els agents de la Unitat Operativa del Servici Nocturn de la Policia Local van muntar immediatament un dispositiu de cerca, i van aconseguir interceptar en l'avinguda de Dénia el conductor, la qual cosa ha permès aclarir els fets, i instruir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat vial i de l'accident de circulació.

Així mateix la Policia ha establit aquesta matinada diversos controls preventius de trànsit on s'han interposat un total de set denúncies, de les quals una per deficiències en l'enllumenat en un vehicle, dos per tinença de substàncies estupefaents, una denúncia per conduir havent perdut la totalitat dels punts, una per conduir amb presència de tòxics en l'organisme, una denúncia per no portar lligat el casc de protecció, i una per Conduir Sota la Influència de Begudes Alcohòliques-CIBAS.

En altres intervencions en matèria de trànsit dutes a terme tant en la ciutat com en platges, la Policia Local també ha interceptat un vehicle en l'avinguda Costa Blanca, el conductor de la qual ha donat positiu en les proves d'alcoholèmia per Conduir Sota la Influència de Begudes Alcohòliques-CIBAS- immobilitzant el seu cotxe, i tramitant una denúncia administrativa.

Finalment, en l'avinguda de Novelda s'ha interceptat un ciclomotor, el conductor del qual mancava d'autorització per a conduir, i s'han instruït diligències per infracció a l'article 384 del codi penal.