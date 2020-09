Localizan en su casa a una anciana con problemas de movilidad en Lugo tras una alerta porque faltó a una cita médica

Según informa en un comunicado, sobre las 16,00 horas, los agentes fueron alertados de que se trasladasen a una vivienda de la Rúa Río Cabe, ya que según la central de Urxencias Sanitarias del 061 la mujer no había acudido a una cita programada para un tratamiento que necesitaba, por lo que había sospechas de que le pudiera haber ocurrido algo grave.

Los agentes localizaron a la mujer, con problemas de movilidad, en buen estado, aunque apreciaron también "pérdida de memoria", ya que les trasladó que no había acudido a la realización del tratamiento porque no recordaba donde estaban las llaves de su vivienda y no podía cerrar una vez que saliese del domicilio.

Los policías, a requerimiento expreso de la mujer, realizaron una búsqueda de las llaves, encontrándolas en el bolsillo de una de las piezas de vestir que usa habitualmente.

A continuación, se pusieron en contacto con el 061, desplazando al lugar a una ambulancia donde fue trasladada la señora al Hospital Lucus Augusti (HULA) para su atención médica.