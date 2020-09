El preu de la vivenda de segona mà puja un 0,2% a la Comunitat Valenciana a l'agost, segons Fotocasa

Encara així, aquest valor és un -23% més baix que el de la mitjana espanyola, que a l'agost va aconseguir els 1.877 euros/m2.

Aquestes dades amb descensos més o menys generalitzats en diverses comunitats és més pròpia de la dinàmica del sector immobiliari, que ja s'esperava per a aquest 2020, que no propiciat per la crisi econòmica derivada del coronavirus, expliquen des de Fotocasa.

De fet, des de finals del 2019 l'Índex Immobiliari Fotocasa ja vé registrant xicotets descensos interanuals, mai per sobre del -2%. De moment, els propietaris no estan baixant preus per la situació econòmica actual però "els descensos en els preus de la vivenda de segona mà seguiran durant 2020 encara que no esperem que siguen descensos molt engrossits", assenyala el portal immobiliari en un comunicat.

Cal recordar, afig, que de mitjana, el preu a Espanya està quasi un -40% per sota dels anys del 'boom immobiliari', apunta Anaïs López, directora de Comunicació de Fotocasa.

A Espanya nou comunitats autònomes presenten dades mensuals negatius a l'agost de 2020. Les comunitats amb descensos són: Aragó (-1,5%), Castella i Lleó (-0,8%), Castella-la Manxa (-0,6%), Extremadura (-0,6%), Catalunya (-0,4%), Regió de Múrcia (-0,3%), Madrid (-0,2%), Galícia (-0,2%) i Cantàbria (-0,01%).

D'altra banda, les comunitats que incrementen el preu de la vivenda a l'agost són: País Basc (0,6%), Navarra (0,4%), La Rioja (0,3%), Balears (0,3%), Astúries (0,2%), Canàries (0,2%), la Comunitat Valenciana (0,2%) i Andalusia (0,005%).

Pel que fa al rànquing de Comunitats Autònomes (CCAA) amb el preu de la vivenda de segona mà més cares a Espanya, es troben Madrid i País Basc, amb els preus de 3.062 euros/m2 i els 2.871 euros/m2, respectivament.

Li segueixen Balears amb 2.792 euros/m2, Catalunya amb 2.482 euros/m2, Canàries amb 1.792 euros/m2, Navarra amb 1.753 euros/m2, Cantàbria amb 1.716 euros/m2, Andalusia amb 1.659 euros/m2, Astúries amb 1.579 euros/m2, Galícia amb 1.569 euros/m2, Aragó amb 1.557 euros/m2, Comunitat Valenciana amb 1.442 euros/m2, Castella i Lleó amb 1.431 euros/m2, La Rioja amb 1.421 euros/m2, Regió de Múrcia amb 1.164 euros/m2, Castella-la Manxa amb 1.134 euros/m2 i Extremadura amb 1.118 euros/m2.

DADES DETALLADES A LA COMUNITAT VALENCIANA

En les tres províncies de la Comuntat Valenciana puja el preu en el mes d'agost. L'increment més alt es registra a Castelló (+0,8%), seguit de València (+0,4%) i Alacant (0,2%).

Pel que fa als preus, Alacant és la província més cara amb 1.548 euros/m2, seguida de València (1.458 euros/m2) i Castelló (1.105 euros/m2).

En dos de les tres capitals de província amb variació mensual puja el preu a l'agost respecte al mes anterior. Els increments mensuals corresponen a València (+1%) i Castelló de la Plana (+0,6%). D'altra banda, a Alacant descendeix el preu mensual un -0,4%.

Respecte als preus, la capital de província més cara és València amb 2.048 euros/m2. Li segueixen Alacant (1.684 euros/m2) i Castelló de la Plana (1.232 euros/m2).

Per municipis, Fotocasa assenyala que el preu mitjà de la vivenda de segona mà puja en 74 dels 121 municipis (en el 61%) amb variació mensual analitzats per Fotocasa.

Els 10 majors increments mensuals es registren a Teulada (14%), el Puig (9,3%), El Verger (8%), Benetússer (7%), Moncofa (5,4%), Sant Joan de Moró (5,3%), Tavernes Blanques (5,3%), Castalla (4,8%), Meliana (4,4%) i Bigastre (4,3%).

Per contra, els 10 primers descensos ho experimenten Requena (-10,4%), Alcalà de Xivert (-6,8%), Torreblanca (-6%), Almenara (-4,6%), Peníscola (-4,6%), Benicàssim (-3,9%), La Pobla de Vallbona (-3,8%), Piles (-3%), Mislata (-2,8%) i Llíria (-2,7%).

Quant al preu per metre quadrat a l'agost, veiem que Benidorm és la ciutat més cara amb 2.375 euros/m2 i la més econòmica és Corbera amb 546 euros/m2.