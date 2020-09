Coronavirus.- Entra en vigor aquesta mitjanit la prorroga de 14 dies a les mesures restrictives a València

Segons publica el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), l'ampliació entra en vigor a les 00 hores d'aquest divendres, 11 de setembre. Es tracta de la segona pròrroga de la limitació de reunions i visites a residències després de la dictada el passat 27 d'agost i la inicial de dos setmanes abans.

"Els departaments de Salut inclosos a València presenten un major nombre de casos observats, per damunt dels esperats. Assumint un risc homogeni en tot el territori de la Comunitat Valenciana, aquest resultat indica que la ciutat segueix mantenint un risc superior a la mitjana, encara que s'observa una lleu millorança en l'última setmana", arreplega la resolució.

Sanitat adverteix així que l'evolució temporal dels casos a València ha anat incrementant-se en les setmanes d'agost fins a passar de 110 el dia 13 a 144 casos el 28. En l'actualitat, el nombre mitjà diari se situa en 115, la qual cosa significa una "certa millorança" a pesar de seguir en un nivell elevat, amb una traçabilitat del 56,92%.

Per tot açò, malgrat la lleugera millorança, la Generalitat creu que en la situació actual és recomanable el manteniment de les mesures preventives addicionals, principalment referides a limitació d'horari i aforaments per sectors, agrupacions familiars i socials en l'àmbit privat i restricció de mobilitat en residències de majors i diversitat funcional.

En concret, continuen estant vigents durant dos setmanes més la restricció total de visites i eixides en les residències de majors de la ciutat i l'obligatorietat de limitar reunions familiars o d'amics a un màxim de 10 persones, també a València capital.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ja va destacar aquest dimecres que la situació epidemiològica de la ciutat de València ha millorat, "encara que no prou com per a alçar les mesures adoptades per a la contenció i prevenció del virus".

Des de divendres passat, un total de 193 municipis de la Comunitat Valenciana han registrat almenys un positiu de Covid-19 confirmat per PCR, segons les últimes dades per municipis a 7 de setembre oferits aquest dimarts per la Generalitat.

En concret, i com és habitual, València és la ciutat que més nous casos ha concentrat, amb 456 en aquests últims dies, seguida d'Alacant (170), Dénia (63), el Pilar de la Foradada (59), Gandia (51), Torrent (49), Castelló (42), Sagunt (40), Alaquàs (39), Paterna (32), Benidorm i Elx (29), Xàbia (26), Oliva (23), Benicarló (22) i Elda i Torrevella (20).