Aparcament intel·ligent per a la discapacitat, càrrega i taxis en València

La ciutat de València comptarà amb 1.060 places d'aparcament intel·ligents per a mobilitat reduïda, càrrega i descàrrega i taxis. El regidor d'Agenda Digital, Pere Fuset, i el de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, van presentar aquest dimecres el projecte d’’smart city’ que permetrà convertir en intel·ligents més d'un miler de places d'aparcament de València gràcies a sensors que possibilitaran geolocalizar aquestes places i conéixer la seua disponibilitat en temps real.

En total, en aquest projecte pilot gestionat per l'Oficina Ciutat Intel·ligent dins de la Iniciativa Impuls VLCi es sensoritzaran 695 places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda –el que suposa el 27% de les totals de la ciutat–, 329 places de càrrega i descàrrega –el 16% del total– i 36 places de taxi.

Al llarg de l'estiu, s'han instal·lat sensors en 65 places de les diverses categories repartides per tota la ciutat per a poder iniciar totes les proves tècniques imprescindibles. La posada en marxa completa del sistema d'aparcament intel·ligent, amb 1.060 places inicials, està prevista per al primer trimestre de 2021.

Fuset va explicar que els sensors d'ocupació “permetran detectar la presència de vehicles en les places d'aparcament, per la qual cosa podrem oferir en temps real la informació de si la plaça està lliure o ocupada”.

D'aquesta manera, “qualsevol podrà saber mitjançant la web municipal, la web València al minut, el Geoportal o l'aplicació AppValència si una plaça està lliure o no i l'Ajuntament també obtindrà informació addicional sobre fluxos de rotació que ens permetrà millorar la presa de decisions i el servei”.

Pel que fa a les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), en el desenvolupament de la qual han col·laborat els serveis de Mobilitat i Benestar Social, Grezzi va afirmar que es preveu “el desenvolupament d'un programari addicional que afavorirà el seu bon ús combatent el frau”.

“Això significa que les persones usuàries de places PMR, en disposar de targetes d'estacionament atorgades per l'Ajuntament de València, podran –amb l'aplicació per a dispositius mòbils específica i mitjançant geolocalització– registrar la seua identificació una vegada aparquen", explica l'edil.

D'aquesta manera "es podrà saber si un vehicle aparcat en una reserva PMR té o no autorització per a usar aquesta reserva i poder donar peu al fet que els inspectors que s'encarreguen de revisar l'ocupació d'aquestes places puguen fer-ho també mitjançant aquesta app i no sols mitjançant les targetes d'estacionament que fins ara s'atorguen".

Els sensors que ja han començat a instal·lar les empreses IDOM i Wellness Telecom en les 1.060 places totals que seran monitorades no necessiten canalització ni cablejat, únicament un forat en l'asfalt en el qual se situarà el sensor que integra la bateria, amb una durabilitat de cinc anys, i la targeta de comunicació, i que detecten el vehicle pel seu camp magnètic.

Per part seua, la regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, ha donat "la benvinguda a aquesta mesura, que suposarà un avanç per a la mobilitat a la ciutat de les persones amb alguna mena de discapacitat".

Situades en punts d'interés

Grezzi va explicar que "l'elecció de la ubicació de les places s'ha triat tenint en compte si les zones són concorregudes per estar prop de centres sanitaris, mercats, etc.". En el cas de les parades de taxi, "es monitoraran les dues primeres places de tota la zona d'aparcament, ja que això serà suficient per a indicar si hi ha taxis disponibles en eixa parada".

En tractar-se d'un programa pilot finançat amb fons europeus, el contracte s'encarrega del cost de la instal·lació i d'una garantia concreta, però l'Ajuntament està obligat a mantindre-la i ampliar-la posteriorment, la qual cosa, en el cas de la sensorización, ja està previst pel servei de Mobilitat.