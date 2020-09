Puig anuncia dos fons de suport financer a les empreses

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest dimecres la creació de dos fons de suport financer a les empreses valencianes enfront de les dificultats econòmiques derivades de la crisi sanitària de la Covid-19, després de reunir-se amb el conseller d'Hisenda, Vicent Soler; el responsable de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, i el secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig.

La primera de les línies de suport és el Fons Valencià de Resiliència, ajudes per a empreses estratègiques valencianes de grandària mitjana mitjançant operacions financeres d'un import d'entre un i 25 milions d'euros.

Per a això, la Generalitat ha sol·licitat per carta al Ministeri d'Hisenda l'autorització d'aquesta iniciativa, per a la qual es necessitarien fons europeus. La segona línia és el Fons de Competitivitat, dotat de 200 milions d'euros i destinat a “reforçar” empreses “solvents” valencianes per a créixer i consolidar la seua posició.

Totes dues ajudes es gestionaran a través de l'Institut Valencià de Finances. L'objectiu d'aquestes dues iniciatives, en paraules del president Puig, és en aquests moments “salvar empreses per a salvar ocupació”.