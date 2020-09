Santiago Abascal explota en TVE: "Actúan como el NODO"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dado muestra este jueves de lo incómodas que le resultan las entrevistas en TVE y, por si alguien no se había dado cuenta, no ha dudado en compartir sus sentimientos en el ente público, que ha llegado a comparar con el NODO.

En una entrevista en el recién estrenado programa La Hora de la 1 se ha enfrentado a varias preguntas tanto de la presentadora, Mónica López, como de varios tertulianos, sobre su sonada frase durante el pleno de este miércoles en la que aseguraba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este era"el peor Gobierno en 80 años", algo que, lejos de parecer un lápsus, reiteró posteriormente en redes sociales y ha vuelto a reafirmar en la entrevista de TVE.

"Me quedé corto, es el peor en 800 años", ha afirmado, con el argumento de que nunca en 80 años ha habido tanto paro y tanta deuda pública como ahora. Si bien el presidente del Gobierno le afeó que anhelara la dictadura, por estar entre esos 80 años, los tertulianos han insistido en esta frase. Primero José María Lasalle, al que ha respondido que, si el peor Gobierno era el de Sánchez, los siguientes eran los de Zapatero y Rajoy, "del que usted formó parte", le ha recordado. A este colaborador le ha reconocido que, a su juicio, "usted es un problema para la derecha española", una declaración que ha llevado a la presentadora a intervenir para defender a sus tertulianos: "No me los riña", le ha indicado a Abascal.

También se ha molestado cuando otra colaboradora le ha preguntado por la fecha de la moción de censura y el candidato, que ya había avanzado que se registraría en septiembre, con él liderándola si no quería hacerlo el presidente del PP, y que se votaría cuando decidiera la presidencia de la Cámara: "No entiendo que le cause un problema a usted", la ha espetado a la tertuliana tajante.

Sin embargo, ha terminado de explotar contra el ente público cuando la última colaboradora ha insistido en preguntarle si consideraba que con Franco se vivía mejor que ahora: "Lo que considero es que con el PSOE se vive mal, que nos lleva a la ruina y a la división de España", ha respondido, a lo que ha añadido que "TVE, que debería ser un medio público, tiene parte de responsabilidad" por no tener, a su juicio, diversidad de opiniones entre sus colaboradores. "Actúan como el NODO", ha sentenciado Abascal, que pese a ser rebatido por la presentadora, ha insistido en que "notamos que no nos tratan como a los demás".