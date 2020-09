Catorze dies més de restriccions a València

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha prorrogat durant 14 dies més les mesures de control sobre la pandèmia que es van adoptar per a la ciutat de València. La decisió es pren després d'analitzar els informes epidemiològics sobre la incidència del virus en la capital. La consellera, Ana Barceló, va assenyalar aquest dimecres en un comunicat que la situació epidemiològica de la ciutat “ha millorat, encara que no prou com per a alçar les mesures adoptades per a la contenció i prevenció del virus”.

En concret, continuaran estant vigents durant dues setmanes més la restricció total de visites i eixides en les residències de majors de la ciutat i l'obligatorietat de limitar reunions familiars o d'amics a un màxim de 10 persones.

Des de divendres passat, un total de 193 municipis de la Comunitat Valenciana han registrat almenys un positiu de Covid-19 confirmat per PCR, segons les últimes dades oferides per la Generalitat. Ha sigut València la ciutat que més nous casos ha concentrat, amb 456 en aquests últims dies, seguida d'Alacant (170), Dénia (63), Pilar de la Horadada (59), Gandia (51), Torrent (49), Castelló (42) i Sagunt (40).

En eixe sentit, també continuen vigents en tota la Comunitat les restriccions i recomanacions que el Consell va prorrogar la setmana passada i que s'estendran fins al pròxim 29 de setembre, entre elles la suspensió de l'activitat del sector de l'oci nocturn o les limitacions d'aforament i horari en l'hostaleria. Aquest dimecres, el Jutjat contenciós administratiu número 10 de València va dictar un acte en el qual es declara innecessària la ratificació judicial d'eixa resolució de la Generalitat.

Proves PCR a alumnes de Medicina en la UCV

La Universitat Catòlica de València (UCV) està realitzant, per prevenció, proves PCR a tots els alumnes de sisé curs de medicina després de detectar-se entre els estudiants sis casos positius en Covid-19. Fonts de la institució acadèmica han confirmat que els sis estudiants –que han sigut els que han comunicat a la universitat la seua situació– estaven assignats per a realitzar les seues pràctiques a l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva i comparteixen autobús amb els destinats a Alzira.

Igualment, la UCV, que subratlla la seua voluntat d’”absoluta prevenció i transparència”, ha ajornat les pràctiques en els centres sanitaris dels alumnes, que començaven aquest dimarts, fins que es coneguen els resultats de les PCR, que l'entitat educativa espera tindre aquest dijous. En cas que apareguen nous casos positius, hauran de ser aïllats.

Calero demana suspendre les manifestacions del 9-O

La delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, va fer aquest dimecres una crida a aquells que ja han comunicat la seua intenció de convocar alguna manifestació el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat, per a demanar-los que “s’ho replantegen” i les “retiren” per a evitar nous brots per Covid-19.

De moment, s'han comunicat dues manifestacions: una del partit Avant i una altra de l'associació Regne de València, Gais i Lesbianes, encara que la xifra podria créixer, atés que hi ha marge per a comunicar-les davant la Delegació del Govern fins a deu dies abans. Calero va voler advertir que “estem en moments molt crítics i no són moments de manifestacions ni de concentracions grans a la ciutat”.

Sense tests per als professors

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, va assegurar ahir que s'han traslladat a la Conselleria de Sanitat les propostes de diverses entitats de realitzar proves PCR als docents, però va detallar que els responsables sanitaris “no les consideren adequades”. “El que fem és respectar el que competencialment determinen els experts. Nosaltres no hem de qüestionar les decisions sanitàries, sinó complir-les”, va dir.

El conseller va precisar que l'explicació que es dóna des de Sanitat és que les PCR són fotos “fixes” que poden donar una falsa sensació de seguretat, i “borroses”, perquè “la incidència en la detecció de persones asimptomàtiques és molt baixa”.

Sobre la sol·licitud de comptar amb una infermera escolar, Marzà va puntualitzar que el coordinador Covid dels centres no farà una labor d'infermeria, sinó que “només ha d'acompanyar a la persona que no es trobe bé, portar-la a l'espai Covid i comunicar-ho per telèfon als familiars i al centre de salut”.

A més, va agregar que Educació també ha traslladat a Sanitat “la reivindicació de més presència sanitària dels centres”, però va determinar “que els infermers tenen més impacte en un centre de salut que esperant que en un centre educatiu hi haja un cas”.