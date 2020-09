La visita de Santiago Segura a 'El hormiguero' se llenó de reproches hacia Pablo Motos: "Te va a ir mal..."

Santiago Segura acudió como invitado a El hormiguero recibió este miércoles junto a Toni Acosta y Luna Fulgencio para promocionar la película Menudo es mi padre 2, que se ha convertido en el filme más taquillero del año.

Sin embargo, la visita se convirtió en un mar de reproches del cineasta hacia el presentador, Pablo Motos. Con su habitual forma de decir las cosas, con humor, ironía, pero escondiendo parte de verdad, Segura echó en cara a Motos alguna que otra cosa.

Por ejemplo, que no haya visto su película. "Si yo fuera Will Smith, ¿tú tendrías los huevos de no haber visto mi película? Donde hay confianza da asco", dijo indignado el actor.

"Es que no me habéis dicho ni hasta luego, Lucas"

También reprochó Segura a Motos que no contaran con él ya para el programa y que ni siquiera fuera avisado de ello. "¿Tú te crees que llego aquí y en el pasillo me dice Cristina Pardo: '¿Qué pasa, no te han vuelto a llamar de colaborador'? Digo: '¡Ah! ¿que me han echado?'. O sea, que las Melody Twin, Tamara Falcó... A renovar ahí el parque móvil... ¿y yo fuera? Es que no me habéis dicho ni hasta luego, Lucas".

"Tienes que tener a alguien mayor que tú. Yo soy un mes mayor que tú"

Y entonces le dio un consejo que fue un auténtico dardo: "Esta obsesión tuya por rodearte de jovencitos te va a ir mal. ¡Es verdad! Tienes que tener a alguien mayor que tú. Yo soy un mes mayor que tú. Yo soy de julio, me tienes que tener a tu lado".

Para rematar, al intérprete tampoco le sentó bien, y así se lo hizo saber al presentador, que Mario Casas -invitado el día anterior- fuese recibido por él con todos los honores por ser invitado infinity y a él no le hayan hecho ningún homenaje.