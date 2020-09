Javier Maroto 'besa' a Thais Villas en 'El intermedio': "Wyoming, lo que no vas a poder hacer en la vida"

Vuelta al cole y retorno al curso parlamentario de Thais Villas este miércoles, que para guardar la distancia de seguridad con los políticos que entrevistó, la colaboradora de El intermedio se llevó un cartón con su foto para no acercarse a ellos, pero sí para poder preguntarles.

🔴 Thais Villas ha vuelto hoy a la puerta del Congreso para hablar con los diputados antes de la sesión de control de hoy. Y ha tenido una idea genial para seguir divina mientras cumple con la distancia de seguridad con la mascarilla. ▶ #elintermediohttps://t.co/2e4OkKlxfQpic.twitter.com/a4Yg9oKhdO — El Intermedio (@El_Intermedio) September 9, 2020

Con mascarilla y de lejos, el primero en acercarse fue Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado, y nada más verle, Villas no pudo evitar afirmar que "veo que tiene usted muy buena planta, no le había visto antes: ¡Qué pena!".

Rafael Hernando, senador del PP, sorprendió a la colaboradora afirmando que "estoy soltero, pero peleando por una relación" y que el confinamiento "ha sido todo muy desolador, lo he pasado en soledad absoluta".

También pasó por el micrófono de El intermedio la como ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Villas la preguntó si, tras la cuarentena, "¿no necesita estar más cariñosa con su pareja?".

"Thais, no me hagas decir cosas", contestó la política riéndose, pero la colaboradora de El intermedio insistió: "¿Sigue la ministra comiéndose la boca con su pareja como cuando eran novios?", a lo que la gallega contestó que "totalmente", mientras, con claras muestras de vergüenza señaló: "Me voy a morir".

Eso sí, Díaz no tuvo ningún problema en besar la figura de cartón de Villas, con mascarilla, claro. Otro que se animó a darle un beso a la colaboradora fue Javier Maroto, político del Partido Popular.

"Deme un beso, un abrazo, algo... a mí no puede, pero al cartón", pidió Villas a Maroto, que exclamó: "Mira Wyoming, lo que no vas a poder hacer tú en toda tu vida", y besó en la boca la figura de la colaboradora, que reconoció: "Me ha llegado".

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue más reticente en sus cariños al cartón de Villas y no quiso abrazarlo porque "no me es muy natural". Eso sí, el político del PSOE señaló que, más que los besos y los abrazos, él echa de menos "fumar".