Motos: "Los PCR no son perfectos, pero es lo mejor que tenemos. 'El Hormiguero' ha sobrevivido gracias ellos"

Tras la entrevista a Toni Acosta, Santiago Segura y Luna Fulgencio y como un camión de siete toneladas circulaba sobre dos ruedas en los estudios de El hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia del programa con Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Comenzaron hablando del verano de Roca, su vestuario y de algunas anécdotas, para, posteriormente, dar paso a Pardo para hablar sobre la actualidad política del país y sobre la búsqueda de la vacuna para la Covid-19.

Cuidado con los botines de vinilo 👢 #AcostaSeguraEHpic.twitter.com/OJ3m8L1H1I — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 9, 2020

"No me quería meter en polémicas este año, y más en la primera semana, pero...", afirmó Motos, que continuó diciendo: "Estamos poniendo muchas expectativas en la vacuna. Las vacunas han salvado millones de vidas a lo largo de la historia de la medicina, pero esto lleva un proceso y la ciencia no se puede acelerar, lo diga quien lo diga. Ni el dinero, ni la política".

Y añadió que "si la vacuna soñada tiene un 30% de eficacia por las prisas, no es la solución. Hay otra cosa que va muy bien y que muy pronto podremos tener, que son los test rápidos baratos y fiables porque tienen una eficacia de más del 97%. El sintomático".

"En el mundo de la realidad, no en el de las pastillas mágicas, si tuviésemos test baratos y la gente se los pudiera hacer todas las semanas, tendríamos cortafuegos para saber dónde está", comentó el presentador.

Además, Motos señaló que "ni nosotros le ganamos, ni el virus nos gana a nosotros hasta que llegue una vacuna segura. Nos permitiría tener una vida razonable y que volviese la economía otra vez".

"Hay que preguntarse por qué los PCR son tan caros si en todos los laboratorios del mundo tienen reactivos y no se presiona para que sean más baratos y asequibles", se cuestionó el valenciano junto a sus compañeros de tertulia.

"Los PCR no son perfectos pero es lo mejor que tenemos. El Hormiguero ha sobrevivido gracias ellos" #AcostaSeguraEHpic.twitter.com/q2j1WsRLUP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 9, 2020

Motos destacó algo que sorprendió a los espectadores del programa: "El PCR no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. El equipo de El hormiguero ha sobrevivido gracias a ellos". Y se dirigió a Juan del Val porque "eras un súper contagiador y habríamos tenido un problema de primer orden".

"Es demagogia decir que al día siguiente del PCR te puedes infectar, pero también te puede pillar un coche o caerte un meteorito. Aquí, durante todo el confinamiento, de todos los que se hicieron el PCR, se contagiaron dos de los ciento y pico que somos aquí".