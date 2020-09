Tu horóscopo diario: jueves 10 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 10 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Sabes que puedes reponerte y mirar hacia adelante porque así lo has hecho siempre y eso te da mucha seguridad en el camino que vas a empezar ahora. No dejes que nadie te niegue lo que mereces. Hazte valer y muestra tus capacidades sin temor.

Tauro

Hay mucha gente a tu alrededor que no te trae más que ruido y no te deja pensar con claridad. Es preferible que hoy te alejes de todo ese jaleo que no es más que confusión. Sigue firme en tus principios e ideas y no te dejes convencer por nadie.

Géminis

La Luna menguante te trae pocas ganas de enfrentarte con un panorama un poco revuelto o desconcertante que hay cerca de ti. Puede que no sean tus propios problemas, pero sí es cierto que te pueden afectar. Aléjate de ello cuanto puedas.

Cáncer

Notarás que hay cierta presión que comienza a descender, sobre todo en el trabajo, después de unos días de mucha actividad y nervios o de cambios constantes de criterios que ya parecen que quedan fijados. Eso te permite tener más tranquilidad.

Leo

Vuelves a pensar que una persona cercana te puede ser de mucha ayuda para un asunto que tienes entre manos y eso es así, pero te conviene no abusar de ella en ningún aspecto. Ve con cierta prudencia en esto y no le pides cosas que sean un exceso de cualquier clase.

Virgo

Si dejas de lado cierto tono de soberbia, podrás llegar a pactos muy interesantes en un tema legal que lleva mucho tiempo dando vueltas y que te convendría cerrar cuanto antes. Debes de pasar página así que no sigas negociando con obstinación.

Libra

Tendrás hoy una muy buena ocasión de demostrar lo que eres capaz de hacer y eso te va a granjear las simpatías de ciertas personas que pueden influir en tu vida de una manera muy positiva. Sonríe. Alguien te dice algo muy conmovedor.

Escorpio

Tu ironía saldrá a raudales hoy en varios comentarios y eso puede causar molestias a alguien, aunque solo lo digas por wasap y con ánimo de broma y no de herir ninguna sensibilidad. Pero ten cuidado con esos mensajes que puede derivar en disgustos.

Sagitario

No será una jornada especialmente estresante si te lo planteas bien y no te dedicas a hacer demasiadas cosas. Centra tu atención en lo importante y no te disperses en lo que no es esencial. Procura tomarte unas horas para estar a solas contigo.

Capricornio

Puede que tengas hoy un conflicto en tu interior y es que las contradicciones son algo que afecta a todos aunque no lo parezca, Si tienes que decidir algo, opta por lo que haga menos daño a una persona o personas que están cerca o bajo tu mando.

Acuario

Sabes que hay una persona de la familia que siente devoción por ti porque has hecho mucho por ella en tiempos difíciles y hoy te va a demostrar ese cariño y ese agradecimiento. Disfrutarás mucho al compartir momentos de afecto y comprensión mutua.

Piscis

Si haces algo deprisa y corriendo, no te extrañe que te salga mal. Cada cosa requiere su tiempo y su poso y ahora no puedes permitirte cometer un error. Procura estar muy pendiente de lo que hagas.