La Policía dice que Interior pagó 53.000 euros de fondos reservados al chófer de Bárcenas para espiarle

El informe de la Policía Nacional que ha recibido la Audiencia Nacional acredita que el chófer de Luis Bárcenas habría recibido 53.266 euros en al menos 25 pagos. El dinero habría servido para espiar al extesorero del PP. Según informó El País, ese dinero habría salido de los fondos reservados de Interior.

El chófer habría recibido la mayoría de esos fondos reservados, 50.000 euros, en concepto de salario. El resto los habría cobrado como gastos de comida principalmente. Según la investigación, el chófer habría sustraído información clave de la contabilidad del PP que Bárcenas tenía guardada en el interior de su casa.

Este informe policial se ha dado a conocer este miércoles poco después de que PSOE y Podemos pactasen en el Congreso impulsar una comisión de investigación sobre el caso Kitchen, tal y como le habían solicitado sus socios de investidura. En concreto, solicitarán que la Cámara Baja investigue los supuestos vínculos de ex altos dirigentes del PP con el presunto espionaje del Ministerio del Interior del gobierno popular a su extesorero.

Fuentes de ambas formaciones han confirmado que presentarán una comisión de investigación para que se indague en una trama que ya instruyen los tribunales, una iniciativa que apoyan ERC, EH Bildu o el PNV.

"Son investigaciones judiciales de tiempos muy pasados. Hay que reafirmar la presunción de inocencia". Pablo Casado

La decisión de PSOE y Unidas Podemos llegó un día después de que ERC anunciara su propia solicitud, compartida con JxCat, Bildu, Más País, Compromís, BNG o la CUP. El martes, la portavoz socialista, Adriana Lastra, se resistió a confirmar que el PSOE apoyaría la comisión de investigación, pero la presión ha surtido efecto y los dos partidos de Gobierno se han puesto de acuerdo para encabezar la iniciativa.

Fuentes de UP aseguran que también han hablado con ERC para "explorar la posibilidad de presentar una comisión conjunta", aunque aún no se conocen los términos de la misma. De igual manera, fuentes socialistas tampoco descartan sumar a "algún grupo más" a la iniciativa. Incluso Cs no descartaba el martes su apoyo a la comisión, aunque su portavoz adjunto, Edmundo Bal, exigió que también se investigara la financiación de Podemos.

"[El PP] creó una estructura mafiosa de policías para perseguir a sus adversarios políticos y tapar su corrupción". Pablo Iglesias

Por su parte, la portavoz del PSOE Adriana Lastra había calificado las revelaciones sobre la trama Kitchen como "un caso de extrema gravedad ante el que el PP, el actual, tiene que rendir cuentas". Y este mismo miércoles el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, acusaba a los populares de haber creado una "estructura mafiosa" en el Ministerio del Interior por creer "que las instituciones de su país son suyas".

Casado, no obstante, optó por desvincularse de Kitchen, pidió respetar la presunción de inocencia y recuerda que los presuntos implicados en el caso ya no ocupan responsabilidades en el PP. "En esos años yo era diputado por Ávila y no tenía responsabilidades en el partido", zanjaba. Pero es posible que tenga que explicarlo ante una comisión en el Congreso.