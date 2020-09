Anahí comparte en sus redes su decepción tras escuchar la primera palabra de su bebé

Anahí Puente ampliaba su familia hace siete meses con motivo del nacimiento de su segundo hijo varón, Emiliano. La actriz, que suele compartir un amplio contenido junto a sus vástagos, estaba muy emocionada ya que su pequeño comenzaba a balbucear y se preguntaba cuál sería su primera palabra.

Sin embargo, tras producirse el especial acontecimiento, la joven se mostraba enfadada y compartió su disgusto en varios stories de su cuenta de Instagram. En ellos explicó que, a pesar de haber intentado enseñar al niño a decir "mamá", finalmente este dijo "papá".

Como ya ocurrió con su hijo mayor, Manuel, Emiliano se inclinó por decir papá y no mamá como a ella le hubiera gustado. "No, papá no, ni se te ocurra. ¡No!", dijo la cantante en los vídeos cuando este pegó los labios para pronunciar su primera palabra.

Anahí Puente se alegra de lo rápido que está creciendo su pequeño, pero lo que es seguro es que su padre, Manuel Velasco, estará más que contento por escuchar las primeras palabras de su hijo.