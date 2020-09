Educación deja sin plaza a docentes por cumplir cuarentena el primer día de trabajo

La Confederación General del Trabajo (CGT) alerta de que unos 50 docentes catalanes han perdido sus nombramientos para trabajar por estar cumpliendo la cuarentena el día que comenzarían sus contratos de trabajo. Se trata de personal que se encuentra en la bolsa de sustituciones, algunos de los cuales habían conseguido una asignación para el curso entero. Todo esto cuando falta menos de una semana para que los alumnos vuelvan a las aulas, en una vuelta al cole marcada por la pandemia de la Covid-19.

Uno de los afectados es A.M., docente inscrito en la bolsa de sustituciones. El viernes pasado, día 4 de septiembre, se le asignó una vacante en Girona ciudad para trabajar todo el curso. Aceptó la plaza y, a pesar de que no tenía que incorporarse hasta este lunes día 7, se puso en contacto con la dirección del centro para comenzar a trabajar. Todo iba bien hasta que la noche del domingo comenzó a encontrarse mal: “Dormí mal, tenía malestar y 37,5 grados de fiebre. Llamé al 061 y me dijeron que debía hacer cuarentena y llamar al CAP. Allí me programaron una PCR y me dieron la baja por incapacidad temporal”. Al día siguiente, recibió la mala noticia: “Me llamaron del Departament d’Educació para decirme que, como presenté baja el mismo día que me incorporaba, me retiraban el nombramiento”, explica en declaraciones a 20 Minutos.

Los sindicatos dicen que tienen constancia de 50 casos como este en Cataluña. En Lloret de Mar (Girona), otro docente también ha perdido el nombramiento por tener que cumplir cuarentena el primer día laborable. En este caso, el confinamiento se debe a que su pareja dio positivo en Covid-19.

“Creo que estas prácticas lo único que provocarán es que los sustitutos tengan miedo y vayan con síntomas a trabajar, cosa que en la época que estamos es un riesgo. Que la gente vea que cumpliendo la cuarentena perderá la plaza es un mensaje terrible”, lamenta el trabajador, que además ha sabido este miércoles por la tarde que el resultado de su PCR ha sido negativo.

La CGT informa que, según la normativa, “si ya estás de baja no puedes participar” en el nombramiento de plazas. No obstante, como en este caso ya hubo un nombramiento, se aceptó la plaza y fue después cuando se cogió la baja, el sindicato espera que el Departament “rectifique" y devuelva la vacante. De lo contrario, avisan de que procederán a presentar un recurso administrativo o a denunciar los hechos a Inspección de Trabajo, porque “vulneraría el derecho del trabajador”, ha explicado a este diario Miquel González, secretario General de la Federació d’Ensenyament en CGT Cataluña.

No parece que Educació vaya a dar marcha atrás. Fuentes del propio Departament argumentan que los nombramientos de personal sustituto se hacen efectivos “una vez la persona toma posesión en la fecha de incorporación”. Si ese día el trabajador está de baja, “es necesario nombrar a otra persona”, han informado a 20 Minutos. El motivo, dicen, es que “no es posible dar de alta en la Seguridad Social a una persona en situación de Incapacidad Temporal”.

Esta excepción, en todo caso, solo se haría con el personal interino, a quienes se les ofrece la plaza en el mes de julio. En cambio, en este caso se trata de sustituciones y “la mayoría son vacantes de poco tiempo”, a pesar de que en algunos casos, como el de A.M., se trataba de una para todo el curso.

Sobre los riesgos que pueden acarrear esta situación, provocando que algunos docentes vayan a trabajar con síntomas por miedo a perder el nombramiento, desde el Departament reprochan que “es muy grave decir que un profesor puede llegar a hacer esto”. “No creo que sean tan irresponsables”, han aseverado fuentes de la oficina de Educació.

No lo ve tan claro el portavoz de Ensenyament de CGT: “De normal ya acostumbra a pasar con cosas menores, que algún profesor va igualmente a trabajar para no perjudicar al resto. También está ocurriendo ahora con las oposiciones para el profesorado iniciadas el 4 de septiembre,que la gente se presentará aunque se encuentre mal. Desde CGT ya pedimos que se las cancelaran para evitar aglomeraciones. Esto es forzar una negligencia por parte de la administración educativa y por lo tanto una negligencia indirecta del Departament”, lamenta.