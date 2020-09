Un jutge deixa en llibertat amb mesures cautelars l'alcalde de Benevites (PP) denunciat per maltractaments

La detenció i posada a disposició judicial es va produir després d'una denúncia de la seua dona, de la qual es troba en tràmits de separació, segons fonts consultades per Europa Press que assenyalen que el primer edil va assegurar en la seu judicial que la denúncia era falsa i va negar haver agredit la seua parella.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el jutjat va rebre el detingut dissabte passat i va decretar la seua llibertat provisional, amb la mesura cautelar imposada d'una ordre d'allunyament (no pot acostar-se a menys de 80 metres) i prohibició de comunicació respecte de la víctima durant tres mesos.

Eixa mesura pot ser prorrogada a petició de la pròpia perjudicada, segons assenyala el TSJCV. L'alcalde queda com a investigat en una causa oberta per un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit de la violència de gènere de l'article 153 del Codi Penal.

El jutjat de guàrdia va acordar el mateix dissabte inhibir-se d'aquesta causa en favor del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Sagunt, que té atribuïdes les competències en matèria de violència sobre la dona en aquest partit judicial.

PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA I SUSPENSIÓ

Davant aquestes informacions, el PP de la província de València ha emès un comunicat en el qual assenyala que espera que es confirme la versió de Carlos Gil "respecte a la falsedat de la denúncia presentada per la seua dona -de la qual es troba en procés de separació-" i ha defès "amb rotunditat el seu dret a la presumpció d'innocència".

"La conducta de Carlos Gil sempre ha sigut exemplar i s'ha manifestat fermament compromès en la lluita contra la violència de gènere, en defensa de la dignitat de les dones, i en contra de qualsevol tipus de violència", assenyala el partit, que explica que va ser el propi coordinador qui, davant la situació generada, es va dirigir al president del Comité d'Ètica del PP en la província per a sol·licitar la suspensió de militància fins que la justícia aclarisca l'ocorregut.

En aquesta línia, el PP subratlla que els estatuts interns del partit "estan per a complir-se" i, per tant, si s'establiren càrrecs contra Carlos Gil, "s'aplicarien de forma immediata". No obstant açò, i atenent la petició formulada pel propi Gil, el PP ha procedit a la suspensió cautelar de militància i de les seues funcions com a coordinador general del PP provincial "fins que se celebre el juí per la denúncia presentada i es dicte la corresponent sentència", en la qual confien que quede acreditada la seua innocència.

"El Partit Popular de València és una formació absolutament sensible contra la violència masclista i totalment determinada a combatre-la en tots els àmbits", apunta la formació, que mostra "respecte absolut" a les decisions judicials i sol·licita "la major celeritat" en la resolució d'aquest assumpte "per a no acumular majors danys personals en una situació ja de per si mateix terriblement dolorosa per a tots els afectats".

Al mateix temps, ha fet una crida "a la cautela i a la responsabilitat en tant no hi haja resolució judicial, així com a la defensa de la presumpció d'innocència".